«Динамо» Москва — СКА. Прогноз: Крикунов и Брагин проведут репетицию плей-офф КХЛ

1 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.49, успех СКА идёт за 2.49.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — СКА 1 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» — СКА 1 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.92. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — СКА Санкт-Петербург (1.02.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина осталось меньше месяца. Интриг осталось не так много: победители конференций фактически определены, имена неудачников известны. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада.

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На понедельник, 1 февраля, запланировано четыре матча. Самый поздний из них стартует в 19:30 мск в Москве. «Динамо» на «ВТБ Арене» сразится со СКА. Отличная вывеска, сойдутся два коллектива из топ-4 Западной конференции. Больше того — в турнирной таблице разница составляет всего три очка.

Правда, есть любопытный нюанс. Назвать их прямыми конкурентами нельзя из-за причуд регламента. Лидер дивизиона автоматически попадает в топ-2 конференции, а потому гости чувствуют себя в безопасности. «Йокерит» далеко, остальные вообще борются за попадание в зону плей-офф.

А до ЦСКА, конечно, уже не дотянуться: 10 очков отставания — это очень много. Потому основная задача на остаток регулярного чемпионата для подопечных Владимира Крикунова — постараться достать «Локомотив», занимающий третью строчку. До ярославцев всего четыре балла, шансы сохраняются.

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Бело-голубые продолжают бесконечную домашнюю серию. На выезде они не играли аж с 6 января! Предстоящий поединок станет девятым кряду в родных стенах. А ведь впереди ещё визит «Йокерита». Пока получается здорово — с пустыми руками остались однажды, получив 0:2 от «Барыса».

Ещё уступили «Сибири», но за пределами основного времени (3:4 Б). И шесть побед. Во всех случаях управились за час. Список жертв довольно пёстрый — от потерявших шансы на плей-офф рижского «Динамо» (5:2) и «Сочи» (4:0) до самого ЦСКА (4:1). И три крепких середняка — минское «Динамо» (2:0), «Витязь» (2:1), «Торпедо» (5:3).

СКА не так давно выдал отрезок из четырёх поражений кряду, после чего взял себя в руки. После 1:3 от ЦСКА заиграли увереннее. Победная серия достигла четырёх встреч, за которые пропустили всего три шайбы. По 3:1 с «Автомобилистом» и «Витязем», 4:1 с «Северсталью». Череповчане, правда, выставили молодёжный состав.

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Накануне разобрали на запчасти «Спартак» — 5:0. Две шайбы забросили к середине первого периода, дальше с чистой совестью отдали территорию и спокойно довели дело до успеха. Один раз отличились в меньшинстве, один — в большинстве. Александр Самонов оформил шатаут с 31 броска, несколько раз по-настоящему выручил.

Словом, соперники стоят друг друга. Букмекеры полностью с этим согласны: линия абсолютно равная, по 2.49 на победу в основное время в обе стороны. Собственно, без нервной концовки тут вряд ли обойдётся. Достаточно сказать, что три из четырёх предыдущих очных встреч уходили в дополнительное время.

В оставшемся случае дошло до снятия вратаря, а москвичи выиграли со счётом 4:3. Предпосылок для высокой результативности не видно: в шести из восьми недавних личных матчей было не больше четырёх голов. Пропускают соперники в последнее время мало, вратари в полном порядке.

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Раз так, мы бы выбирали между тоталом меньше 5 шайб за 1.70 и ставкой «гол в первые 10 минут — нет» за 1.88. Дебют наверняка получится аккуратным, а вот выделить фаворита в самом деле крайне трудно.

«Динамо» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 1 февраля 2021 года

Соперники идут на победных сериях: у хозяев три успеха кряду, у гостей — четыре. Пропускают обе команды мало, а в шести из восьми предыдущих очных встреч забивалось не больше четырёх голов. Линия позволяет подстраховаться и взять тотал меньше 5 шайб за крепкий коэффициент 1.70. Если состоится ровно пять голов, произойдёт возврат средств.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.70.