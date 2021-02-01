Овечкин против «Бостона», «Динамо» — СКА и другие матчи 1 февраля: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: январь уже позади, наступил февраль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 1 февраля.

На что ставить в футболе 1 февраля

По традиции всё самое интересное произошло в выходные, понедельник — разгрузочный день. В топ-5 европейских лиг состоится всего один матч. Да и там вывеска весьма скромная. Программа 21-го тура чемпионата Испании закроется в Севилье, где местный «Бетис» сразится с «Осасуной». Начало — в 22:45 мск.

«Барыс» — «Автомобилист». Прогноз: кризис Дацюка и Трямкина продолжится в Казахстане Уральцы потерпели четыре поражения подряд в основное время, пропустив 17 шайб.

Хозяева набрали хороший ход и приблизились к зоне еврокубков. Сейчас подопечные Мануэля Пеллегрини занимают восьмое место в турнирной таблице Примеры, отставая от топ-6 на четыре очка при одной игре в запасе. «Осасуна» тем временем борется за выживание: 17-е место, один балл от зоны вылета.



Также стоит обратить внимание на чемпионат Португалии, там пришло время 16-го тура. Гвоздь программы — битва «Спортинга» и «Бенфики», она стартует в 00:30. Ещё один претендент на титул — «Порту» — двумя часами ранее начнёт выяснять отношения с «Риу Аве».



Один поединок состоится в Чемпионшипе, где к концу подходит 27-й тур. «Уотфорд» сразится с «Куинз Парк Рейнджерс» (22:45). Не так давно оба клуба выступали в АПЛ. Хозяева входят в топ-4 и всерьёз претендуют на повышение в классе, а вот гости бьются за выживание.



Также можно поставить на менее рейтинговые чемпионаты. Кроме того, продолжают играть в испанской Сегунде, второй немецкой Бундеслиге, итальянской Серии В и первом дивизионе чемпионата Нидерландов.

Матчи по хоккею для ставок 1 февраля

В КХЛ состоятся четыре матча. Самый ранний начнётся в 16:30 мск. В Казахстане «Барыс» сразится с «Автомобилистом». Спустя полчаса придёт время «Трактора» и «Ак Барса». В 19:00 состоится вбрасыванияе для «Торпедо» и «Куньлуня», а главное блюдо оставили на десерт.



В 19:30 сойдутся московское «Динамо» и СКА. Соперники идут на победных сериях и входят в топ-4 Западной конференции. Самое занятное, что в трёх из четырёх предыдущих очных встреч доходило до дополнительного времени. Должно быть весело.

В НХЛ ранних матчей нет. В 3:00 стартует целый ряд довольно любопытных противостояний: «Нью-Йорк Рейнджерс» против «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз» против «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» против «Нэшвилл Предаторз». Также можно поставить на ВХЛ.

На что ещё ставить 1 февраля

Любители тенниса могут поставить на турниры в Мельбурне. Играют как мужчины, так и женщины. Правда, из-за разницы в часовых поясах матчи начинаются ночью по московскому времени.



Три встречи пройдут в Единой лиге ВТБ. «Парма» примет «Химки» (17:00), «Зенит» навестит «Калев» (20:00), а ЦСКА наведается к «Зелёна-Гуре» (21:00).



В НБА ранних игр не будет. На общем фоне выделяется несколько матчей: «Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (3:30), «Милуоки Бакс» — «Портленд Трэйл Блейзерс» (4:00) и «Даллас Маверикс» — «Финикс Санз» (4:30).