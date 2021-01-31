«Спортинг» — «Бенфика». Прогноз: Вайгль и Пицци тормознут лидера чемпионата Португалии

2 февраля состоится матч 16-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» — «Бенфика». Начало встречи — в 00:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Спортинга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63. Успех «Бенфики» оценён букмекерами коэффициентом 2.75.
Коэффициенты букмекеров на матч Примейры «Спортинг» — «Бенфика» 2 февраля 2021 года
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Португалии «Спортинг» — «Бенфика» 2 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.06, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.
Анализ и прогноз матча чемпионата Португалии «Спортинг» — «Бенфика» (2.02.2021)
2021 год набирает обороты, февраль уже совсем близко. По традиции всё самое интересное в европейском футболе состоялось в выходные, понедельник — разгрузочный день. В топ-5 лиг запланирован всего один матч. Самое время обратить взгляд на менее рейтинговые чемпионаты. Благо что там есть на что посмотреть.
В чемпионате Португалии первый круг вышел на финишную прямую. Заканчивается 16-й тур, главным украшением которого станет битва «Спортинга» и «Бенфики» в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Соперники по привычке входят в тройку лучших. Игра начнётся 2 февраля в 00:30 мск.
Хозяева рвутся к долгожданному чемпионству. Титул они не выигрывали аж с 2002 года. А сейчас всё получается. Вылетели из квалификации Лиги Европы, в результате чего получили преимущество. «Бенфика» с «Порту» до групповых стадий добрались и были вынуждены действовать на два фронта.
А вот «львы» имели комфортный график и почти не теряли очки. Правда, с декабря положение стало равным. И конкуренты стали ошибаться гораздо реже. Но и подопечные Рубена Аморима темп не сбавляют. Пять побед в шести предыдущих турах, единственную осечку допустили с «Риу Аве» (1:1).
Неделю назад выиграли Кубок португальской лиги, обыграв в финале «Брагу» со счётом 1:0. В чемпионате Португалии положение хорошее: 39 очков в 15 поединках, чистое первое место. «Порту» отстаёт на четыре пункта, то есть имеется полноценное право на ошибку. А вот «Бенфика» сейчас не блещет.
«Орлы» в четырёх последних турах оказались сильнее лишь однажды — 2:0 с «Тонделой». И трижды разошлись миром. Что любопытно, во всех случаях со счётом 1:1. С «Санта-Кларой», «Порту» и «Насьоналом». Ничья с прямым конкурентом — это ладно, а вот середняков Примейры для борьбы за титул нужно обыгрывать.
В результате подопечные Жорже Жезуза скатились на третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. До «Спортинга» уже шесть очков. Да и конкуренты потихоньку поджимают. «Брага» отстаёт на три пункта, «Пасуш де Феррейра» — на пять. Так и из топ-3 недолго выпасть.
И вроде бы «Спортинг» выглядит интереснее, да ещё и будет играть на своём поле. Но есть проблема — история противостояния. «Бенфика» выиграла пять из шести последних очных встреч. И в пяти случаях забивала как минимум дважды. Собственно, основная проблема гостей — оборона.
Забивают-то они исправно. А вот без пропущенного мяча в последнее время уходят редко. Цена ошибки высока, раскрываться с первых минут соперники вряд ли станут. Однако ближе к финальному свистку должно стать веселее. Мы бы выбирали между ИТБ 1 гола «Бенфики» за 1.71 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.66.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии «Спортинг» — «Бенфика» 2 февраля 2021 года
«Спортинг» очень хорош, а «Бенфика» в четырёх предыдущих турах трижды сыграла вничью. Зато по личным встречам преимущество «орлов» колоссально — пять побед в шести последних случаях. Причём лишь однажды за это время забили меньше двух мячей. Ничья гостей не устроит, в какой-то момент придётся идти вперёд. Возьмём ИТБ 1 гола «Бенфики» за 1.71.
Ставка: ИТБ 1 гола «Бенфики» за 1.71.
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