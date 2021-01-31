«Бетис» — «Осасуна». Прогноз: Пеллегрини, Фекир и Тельо приблизятся к зоне еврокубков

«Осасуна» забила лишь один гол в ворота «Бетиса» за последние пять лет.

1 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Бетиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех гостей оценён экспертами в 4.44. А ставки на ничью принимаются за 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Бетис» — «Осасуна» 1 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Примеры «Бетис» — «Осасуна» получится не слишком результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Осасуна» (01.02.2021)

Программу 21-го тура чемпионата Испании закроет встреча «Бетиса» и «Осасуны» — команд разного уровня, если судить по последним сезонам. Казалось бы, зелёно-белые обязаны побеждать тонущего в проблемах соперника? Но всё ли однозначно в этом матче?

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«Бетис» проводит шикарный отрезок сезона и по праву занимает позицию в верхней части турнирной таблицы чемпионата Испании. В последних семи матчах подопечные Мануэля Пеллегрини одержали пять побед и дважды сыграли вничью. График очень крепкий.



Особенно на фоне старта сезона, где результаты были крайне нестабильны. При этом команда немало забивает — в каждой из встреч в ворота соперников отправлялись минимум два мяча. Итог — восьмое место, пять баллов до зоны еврокубков при игре в запасе.



У «Осасуны» же дела складываются значительно хуже. Как в игровом плане, так и с точки зрения результатов. Лишь одна победа в 14 (!) последних матчах Примеры и заслуженное 17-е место в таблице. По потерянным очкам команда и вовсе стоит “на вылет”.

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Если взглянуть на статистику личных встреч, то создаётся впечатление, что «Осасуна» — это чуть ли не самый удобный соперник для «Бетиса». За последние пять лет команда из Памплоны лишь однажды сумела отобрать очки у зелёно-белых — 0:0 в сентябре 2019 года. Больше похвастать нечем.



В целом же за последние шесть матчей «Осасуна» забила «Бетису» лишь однажды, пропустив при этом девять голов. Ужасные показатели. Победой «бетикос» закончился и матч первого круга чемпионата — 2:0. Любопытно.



Нельзя не отметить, что «Бетис» не слишком уверенно играет именно на домашнем стадионе — четыре победы при двух ничьих и трёх поражениях. Впрочем, этот статистический показатель полностью перекрывает выездная форма «Осасуны» — одна победа в десяти матчах. С такими показателями далеко не уедешь.

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К 21-му туру «Бетис» подходит не в лучшем составе — сразу шесть игроков команды не смогут принять участие в игре по причине различных травм. Но и тут «Осасуна» умудрилась переплюнуть соперника — в их лазарете сразу девять футболистов.



Успокоить фанатов «Бетиса» может тот факт, что в матче всё же сыграют лидеры атаки — Серхио Каналес и Кристиан Тельо. Последний, впрочем, в последнее время выпал из основной обоймы команды Пеллегрини и выходит на замену. Думается, пару хозяева экспериментальному составу аутсайдера закатят. Для победы должно хватить.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Осасуна» 1 февраля 2021 года

Все исходные данные говорят о победе «Бетиса». Если же букмекеры предоставляют нам возможность умножить сумму ставки практически в два раза ставкой на П1, то лишать себя такой возможности нельзя — берём победу «Бетиса» за 1.96. Своё поле, преимущество по уровню исполнителей, хороший ход. Все козыри на стороне хозяев.



Ставка: победа «Бетиса» за 1.96.