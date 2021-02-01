«Рейнджерс» — «Питтсбург». Прогноз: Панарин и Бучневич устали проигрывать. Малкин, держись

2 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.43, успех «Питтсбурга» идёт за 2.43.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсбург» 2 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсбург» 2 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 10.50.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз и анализ матча НХЛ (2.02.2021)
НХЛ постепенно набирает обороты. Дату возобновления и формат обсуждали долго, зато дальше началось веселье. Участники поделены на четыре дивизиона, в регулярном чемпионате играют строго между собой. Больше того — два стартовых раунда Кубка Стэнли также пройдут внутри дивизионов.
На вторник, 2 февраля, запланированы пять матчей, четыре из которых стартуют в 3:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» на льду «Мэдисон Сквер Гарден» сразится с «Питтсбург Пингвинз». Пути команд пересекаются уже в четвёртый раз в регулярном чемпионате. В предыдущих случаях непременно доходило до нервной концовки.
Любопытно, что всякий раз «пингвины» оказывались сильнее. 4:3 Б 23 января, 3:2 сутки спустя и 5:4 ОТ в минувшее воскресенье. Собственно, больше половины от общего числа своих очков подопечные Майка Салливана набрали с «синерубашечниками» — шесть из 11. В остальном похвастать нечем.
Всего одна победа в основное время. Вратарская бригада разочаровывает, Евгений Малкин продолжает мучительно набирать форму. Пока россиянин выглядит тяжеловато. Откровенно слабые спецбригады: 16,1% реализации лишнего — это ещё терпимо, а вот 74,2% в меньшинстве — натуральный кошмар.
Всё это на фоне поиска нового генерального менеджера. Некоторые из упоминаемых СМИ имён вызывают большие сомнения. Однако умение вырывать близкие игры даже при бледном качестве хоккея позволяет входить в зону плей-офф. Пять раз уходили в дополнительное время — уступили лишь однажды.
А вот у «Рейнджерс» ситуация гораздо хуже. Две победы из восьми возможных — над лишившихся Семёна Варламова из-за травмы «Айлендерс» (5:0) и нестабильным «Баффало» (3:2 ОТ). Да два поражения от «Питтсбурга» за пределами основного времени. Всего шесть очков, чистое последнее место в дивизионе.
Артемий Панарин штампует очки в промышленных масштабах, прогрессирует Павел Бучневич, наконец-то забил Алекси Лафренье. В остальном всё грустно. Количество вопросов к тренерскому штабу давно пробило все возможные нормы, а вратари выручают гораздо реже, чем требуется.
Всё же при таких дырах в обороне Георгиев и Шестёркин должны стабильно тащить. Иначе с такими мощными соперниками по дивизиону плей-офф не видать. Пока не выходит. И всё же поставим на хозяев. Логика простая — в предыдущих поединках против «Питтсбурга» они явно не добрали.
Во всех случаях смотрелись как минимум сопоставимо, постоянно чего-то не хватало. В какой-то момент удача должна вернуть долг, благо что «Пенс» сейчас не впечатляют. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.93 и комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 4.5 гола за 2.20. С результативностью у «Нью-Йорка» дела обстоят неплохо, пять шайб тут мы наверняка увидим.
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на матч НХЛ 2 февраля 2021 года
Соперники встречаются в четвёртый раз. Три предыдущих матча выдались равными, однако «Питтсбург» всякий раз набирал два очка. Пожалуй, пора бы везению гостей закончиться. Качество хоккея у них так себе, вратари и спецбригады не впечатляют. Возьмём 1Х через общий верх, пять-шесть шайб тут должно быть.
Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.
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