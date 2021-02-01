«Боруссия Д» — «Падерборн». Прогноз: «Бавария» вылетела, Холанд получает шанс взять трофей

2 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Германии «Боруссия Д» — «Падерборн». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех «Падерборна» оценён букмекерами коэффициентом 20.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Боруссия Д» — «Падерборн» 2 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Германии «Боруссия Д» — «Падерборн» 2 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.32.

Анализ и прогноз матча 19-го тура Кубка Германии «Боруссия Д» — «Падерборн» (2.02.2021)

На дворе февраль, сезон в европейском футболе перевалил через середину. В чемпионате Германии добрались до второго круга, пришло время возвращаться к Кубку страны. На повестке дня 1/8 финала. «Бавария» сенсационно проиграла «Хольштайну», так что у трофея точно будет новый обладатель.

«Бетис» — «Осасуна». Прогноз: Пеллегрини, Фекир и Тельо приблизятся к зоне еврокубков «Осасуна» забила лишь один гол в ворота «Бетиса» за последние пять лет.

На 2 февраля запланировано четыре матча, два из них стартуют в 22:45 мск. В Дортмунде «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» сразится с «Падерборном». Естественно, расклад сил в этой паре очевиден. Один из лидеров немецкого футбола сразится с середняком второй Бундеслиги. Да ещё и на своём поле.



В чемпионате Германии дела у хозяев складываются паршиво. Недавно выдали кошмарный отрезок с одним очком за три поединка. Не справились на своём поле со скромнейшим «Майнцем» (1:2), а также проиграли двум прямым конкурентам — «Байеру» (1:2) и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (2:4).



В субботу в родных стенах обыграли «Аугсбург», хотя и тут пришлось понервничать. Пропустили в дебюте, затем Эрлинг Холанд не забил пенальти. Вперёд вышли только в середине второго тайма, а заключительный гол в собственные ворота отправил защитник «фуггеров» Феликс Удуохай (3:1).

«Спортинг» — «Бенфика». Прогноз: Вайгль и Пицци тормознут лидера чемпионата Португалии «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии, но слабо играет с «Бенфикой» в последние годы.

Подопечные Эдина Терзича располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, хотя это условность. Сразу три коллектива набрали по 32 очка, а замыкающий зону Лиги чемпионов «Айнтрахт» оторвался всего на один пункт. А вот о борьбе за титул можно забыть — до «Баварии» уже 13 баллов, мюнхенцы такой отрыв не разбазарят.



Соответственно главные задачи на оставшуюся часть сезона — хорошее выступление в плей-офф Лиге чемпионов и попадание в топ-4 чемпионата Германии. Однако единственная реальная возможность взять трофей — это как раз Кубок Германии. Ведь «Бавария» вылетела, а, скажем, с «РБ Лейпциг» и «Байером» шансов зацепиться будет гораздо больше.



Потому валять дурака хозяева вряд ли станут. Соперник скромный. «Падерборн» ещё в минувшем сезоне выступал в Бундеслиге, а теперь застрял в середине второго дивизиона. 26 очков в 19 играх, девятое место. До лидера 14 баллов, до зоны стыковых матчей — 10. Шансы на повышение в классе остаются, но есть команды и посильнее.

«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз: чёрный день для вратарей. Данис Зарипов будет блистать Челябинцы оформили 15 шайб за шесть последних игр, а казанцы априори часто забивают.

В предыдущем раунде выбили «Унион» (3:2), один из главных сюрпризов сезона в Бундеслиге. Теперь будет гораздо тяжелее. В четырёх предыдущих очных встречах дортмундцы забивали не меньше трёх голов, а вот у самого «Падерборна» с результативностью так себе. Предпосылок для сенсации не видно.



Мы бы выбирали между П1 всухую за 1.74 и ИТБ 3 гола «Боруссии» за 2.07. Разница в уровне исполнителей колоссальна, отдыхали обе команды по 2,5 суток, на стороне фаворита своё поле. Соперник прекрасно подходит для яркой победы, которая поможет обрести уверенность. Ждём тут чего-то в духе 3:0 или 4:0.

Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «Боруссия Д» — «Падерборн» 2 февраля 2021 года

«Боруссия» отстаёт от лидера чемпионата Германии уже на 13 очков, Кубок страны — единственный реальный шанс на трофей в этом сезоне. Благо что «Бавария» успела вылететь. Оппонент слабый — середняк второй Бундеслиги, в четырёх предыдущих встречах получавший от «шмелей» как минимум три мяча. Вот и возьмём индивидуальный верх хозяев.



Ставка: ИТБ 3 гола «Боруссии» за 2.07.