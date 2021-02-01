Александр Волков – Алистар Оверим на UFC Fight Night 184. Легенда на пути Драго к титулу!

7 февраля в Лас-Вегасе пройдёт вечер единоборств UFC Fight Night 184. В главном поединке встретятся легенда ММА нидерландец Алистар Оверим и российский боец Александр Волков. Начало боя – не ранее 6:40 мск. Букмекеры считают россиянина фаворитом, но ветеран может доставить Драго проблем, несмотря на прогнозы и ставки не в его пользу.

Когда бой Александр Волков – Алистар Оверим

Поединок между Александром Волковым и Алистаром Оверимом состоится 7 февраля в Лас-Вегасе (США). Этот бой станет главным событием турнира UFC Fight Night 184. Вероятное начало боя – 6:40 мск. И для Драго, и для Рима этот бой – ключевой. Для Волкова это очередной шанс ворваться в топ-5 рейтинга и получить возможность сразиться за чемпионский титул. Что до Алистара, то, вероятно, это его последняя попытка заполучить пояс чемпиона в тяжелом весе.

Где смотреть бой Волков — Оверим

Прямую видеотрансляцию боя Александр Волков – Алистар Оверим в России покажет онлайн телеканал «РЕН ТВ».



Трансляция главного карда начнётся в 4:00 мск и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv. Прелимы можно будет посмотреть на UFC Fight Pass, начиная с 1:00 мск.

Полный кард турнира UFC Fight Night 184

Турнир UFC Fight Night 184 будет состоять из 11 боев, главный из которых – поединок между Александром Волковым и Алистаром Оверимом. Полностью кард выглядит следующим образом.

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Основной кард



Алистар Оверим – Александр Волков

Кори Сэндхаген – Фрэнки Эдгар

Марион Рено – Мэйси Чиассон

Александр Пантожа – Манель Кейпе

Коди Стэменн – Андре Эвелл

Диего Феррейра — Бенэил Дариуш



Прелимы



Майк Джонсон – Клэй Гуида

Майк Родригес – Данило Маркес

Хулио Арсе – Тимур Валиев

Молли Маккэн – Лара Прокопио

Сеунгву Чой – Юссеф Залал

Коэффициенты букмекеров на бой Александр Волков – Алистар Оверим

Эксперты букмекерских контор считают фаворитом Александра Волкова. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, это примерно 63% вероятности. Сделать ставку на победу Алистара Оверима можно с коэффициентом 2.66 (35%). На ничью можно поставить за 55.00 (2%).



На полный бой можно поставить с коэффициентом 3.40. Если же вы хотите сделать ставку на досрочное завершение боя, то коэффициент на такой исход 1.29.

Форма Александра Волкова и Алистара Оверима

Александр Волков в последнее время чередует победы и поражения, что не дает ему шансов побороться за чемпионский титул. А ведь возможность такая есть, сейчас в дивизионе нет одного доминирующего бойца. Две победы подряд – и это уже шанс побиться за титул. Но пока у Волкова не получается. В своем последнем бое, в октябре 2020 года, он нокаутировал Уолта Харриса, но до этого было поражение от Кертиса Блэйдса. Кроме того, у многих еще жив в памяти нокаут, в который Драго отправил Деррик Льюис. Нестабильность мешает Александру. Всего на его счету 32 победы и 8 поражений.



Сейчас на пути россиянина легенда ММА Алистар Оверим, которому уже 41 год. У Рима две победы кряду – он нокаутировал все того же Харриса и Аугусто Сакаи. Голландец уверяет, что он в отличной форме, а опыта ему не занимать.



«Когда я начинал свою профессиональную карьеру, Алистар Оверим был одним из моих любимых бойцов. Конечно, у нас разные стили, но меня всегда впечатляла его физическая мощь, способность наносить точные и сильные удары, а также работа в клинче. Я очень хорошо знаю его сильные и слабые стороны. В последнее время он работает более экономно, но остается не менее опасным. Сомнительно, что наш бой продлится все пять раундов. Я уверен, что смогу поймать его на ошибке и нокаутировать», — заявил Волков.



Что ж, действительно, с годами Оверим не то чтобы растерял свою мощь, но стал куда экономнее в действиях, стараясь работать наверняка. В клинч ему и сейчас лучше не попадаться, но в стойке Александр должен как минимум не уступить ветерану. Он моложе и выносливее, к тому же хорошо защищается от тейкдаунов. Главная задача Драго на бой – сохранить концентрацию от начала и до конца. Тогда у него всё должно получиться.

Прогнозы экспертов на бой Александр Волков – Алистар Оверим

Эксперты в этом бое на стороне россиянина. Да и сам он обещает нокаутировать соперника. Александр Шлеменко тоже считает, что у Волкова хорошие шансы.



«У Волкова в бою против Оверима большие шансы. Они оба представители ударного стиля. Как показывает практика, Александру довольно хорошо удаётся справляться с ударниками. Хотя Оверим опытный, но я верю в Волкова. Судя по последнему бою, Александр хорошо набрал физически, а в этом бою он для меня является фаворитом.

Даст ли Уайт в случае победы Розенстрайка или Нганну? Может, но всё зависит даже не от победы, а от того, насколько хороша она будет. Если Волков выиграет так же, как и предыдущий бой — уверенно, нокаутом, — тогда, возможно, получит серьёзного оппонента. Хотя и Оверим является серьёзным соперником. Этот бой для обоих — вызов и возможность проявить себя», — отметил Шлеменко.



За Волкова и белорусский боец Андрей Орловский.



«Предсказывать что-то неправильно, но если Волков будет действовать, как в бою с Блейдсом в третьем, четвёртом и пятом раундах, будет прессинговать, если у него будут подняты ручки, а борода опущена, то очень даже неплохой шанс победить», — сказал Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме».



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