ЦСКА — «Динамо» Р. Прогноз: Никитин, Окулов и Андронов разберутся с худшим клубом КХЛ

2 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» Рига. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.27, а успех рижан оценён экспертами в 8.50.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Рига 2 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Р будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 6.50. Гол в первые десять минут идет за 1.68.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Динамо» Рига (02.02.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подбирается к финишу. До старта Кубка Гагарина всего лишь месяц, исправить положение будет непросто. Победители конференции фактически определены, имена подавляющего числа неудачников тоже известны. Интриг почти не осталось.

«Рейнджерс» — «Питтсбург». Прогноз: Панарин и Бучневич устали проигрывать. Малкин, держись «Синерубашечники» набрали всего шесть очков в восьми матчах и идут последними в дивизионе.

На вторник, 2 февраля, запланированы четыре поединка. В 19:30 мск на лёд «ЦСКА-Арены» выйдут московский ЦСКА и рижское «Динамо». За выступлением москвичей и без того интересно наблюдать, они привычно лидируют в Западной конференции с внушительным отрывом. Скучно явно не будет.



Первое место у подопечных Игоря Никитина неспроста. За 51 игру набрали 77 очков, что соответствует второму месту в сводной таблице. А ближайшие преследователи по конференции «Локомотив» и СКА отстают на шесть и семь пунктов соответственно, только ярославцы провели на один матч больше.



В прошлом поединке московские «армейцы» прервали серию из двух поражений, на выезде обыграв минское «Динамо» (4:2). Самый сок пришёлся на третий период: на двоих соперники совершили 32 броска и забили четыре шайбы. Правда, три из них влетели в ворота хозяев. Любопытно, что минчане даже бросили на четыре раза больше в завершающей двадцатиминутке.

«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз: Овечкин давал Макдэвиду и Мэттьюсу фору. Шутки кончились Накануне Ови забил победный гол. До Фила Эспозито осталось всего девять шайб.

С результативностью у ЦСКА проблем, как видно, нет. Всего столичный клуб наколотил 161 гол за 51 матч, то есть больше трёх шайб в среднем за 60 минут. Лучше показатели только у «Ак Барса» (165 за то же время). А потому проблемы скромному рижскому «Динамо» обеспечены.



Рижане – глубокий аутсайдер конференции: 23 набранных очка за 50 поединков. Это худший результат во всей лиге, остальные набрали как минимум 30 баллов. Дистанция до восьмой строчки Запада составляет чудовищные 29 баллов, потеряны даже теоретические шансы. Впрочем, о потере очередного сезона стало понятно ещё к концу осени.



При этом «Динамо» в последнее время показывает кошмарную форму, всего лишь одна победа за десять предыдущих поединков. Чудом удалось обыграть в овертайме лидера сводной таблицы «Ак Барс» (5:4 ОТ). В остальных же девяти случаях поражения, все в основное время.

«Боруссия Д» — «Падерборн». Прогноз: «Бавария» вылетела, Холанд получает шанс взять трофей Дортмундцы в Кубке Германии на своём поле сыграют с середняком второй немецкой Бундеслиги.

В обороне у команды Петериса Скудры тоже бардак. На этом отрезке пропущено целых 42 шайбы, то есть в среднем за игру выходит даже больше четырёх штук. А при таких раскладах вполне можно подумать над ставкой «индивидуальный тотал ЦСКА больше 4 гола». Букмекеры дают за неё крепкий коэффициент 1.95.



Другой вариант – П1 с форой (-2.5) за 1.97. Статистика личных встреч, к слову, на нашей стороне. В пяти последних играх с рижским «Динамо», не считая технической победы москвичей в конце сентября 2020 года, они одержали пять побед с общим счётом 25:3. Сумасшедшее преимущество.

ЦСКА — «Динамо» Р: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 февраля 2021 года

ЦСКА — лидер Восточной конференции с глубоким составом и мощной группой атаки. Побед хватает, нет проблем с результативностью. Рижское «Динамо» — худший клуб КХЛ, причём с заметной разницей. Пропускает в последнее время в среднем за игру даже больше четырёх шайб. Трудно разглядеть тут что-то кроме уверенной победы хозяев.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-2.5) за 1.97.