«Интер» — «Ювентус», «МЮ» — «Саутгемптон» и другие матчи. Что смотреть 2 февраля

Очередная дуэль Конте – Пирло, на этот раз в Кубке Италии.

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 2 февраля.

На что ставить в футболе 2 февраля

Главный матч дня – поединок Кубка Италии «Интер» — «Ювентус». Антонио Конте против Андреа Пирло, это всегда интересно. Миланский клуб выбил своих земляков в четвертьфинале, а «Юве» размялся на «СПАЛе». Теперь очная дуэль за выход в финал, будет жарко!

«Боруссия Д» — «Падерборн». Прогноз: «Бавария» вылетела, Холанд получает шанс взять трофей Дортмундцы в Кубке Германии на своём поле сыграют с середняком второй немецкой Бундеслиги.

Очередной тур начинается в Англии. «МЮ», который явно поймал спад, ждет непростой поединок против «Саутгемптона». Кроме того, «Арсенал» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном», в битве аутсайдеров сойдутся «Шеффилд» и «Вест Бромвич», а «Ньюкасл» сыграет с «Кристал Пэлас».



В Кубке Испании «Севилья» на выезде сыграет с «Альмерией», а еще нас ждет ряд матчей в Кубке Германии. Обидчик «Баварии» — «Хольштайн Киль» — сыграет с «Дармштадтом», «Байер» на выезде сыграет с «Эссеном», а дортмундская «Боруссия» примет «Падерборн».

На что ставить в хоккее 2 февраля

В КХЛ сегодня 4 игры. «Амур» сыграет с «Сибирью», «Северсталь» — с «Локомотивом», «Авангард» примет минское «Динамо», а ЦСКА – рижское. После полуночи большой игровой день в НХЛ, сразу 10 матчей.

ЦСКА — «Динамо» Р. Прогноз: Никитин, Окулов и Андронов разберутся с худшим клубом КХЛ У москвичей пять побед подряд над рижанами. Общий счёт выглядит пугающе — 25:3.

На что ещё ставить 2 февраля

В Австралии начинается подготовка к первому турниру «Большого шлема» — Australia Open. На этой неделе проходит ATP Cup, сборная России сегодня проведет матч против Аргентины. Андрей Рублев сыграет с Гвидо Пельей, а Даниил Медведев – с Диего Шварцманом.



На одном из двух турниров в Мельбурне Роман Сафиуллин сразится с украинцем Сергеем Стаховским. В этом же городе два женских соревнования. Дарья Касаткина сыграет Полоной Херцог, Вера Звонарева – с Чжан Шуай, а Анастасия Павлюченкова – с Анастасией Севастовой.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Зенит» дома сыграет с «Нижним Новгородом». В НБА 6 матчей, самый интригующий, пожалуй – встреча «Бруклина» с «Клипперс».



Вторые туры группового этапа стартуют в волейбольной Лиге чемпионов. «Динамо-Ак Барс» в Польше сыграет с «Новарой», а в Калининграде выступят сразу два наших клуба. В первый день «Динамо» и «Локомотив» сыграют между собой.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!