«МЮ» — «Саутгемптон». Прогноз: Бруну Фернандеш и Рашфорд устали. Как быть Сульшеру?

В последних восьми матчах АПЛ «Саутгемптон» забил ничтожные три гола, у манкунианцев тоже есть проблемы.

2 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу манкунианской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех гостей оценён экспертами в 6.80. А ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» 2 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Саутгемптон» (02.02.2021)

Первый месяц 2021 года позади, но график остаётся плотным. Игры английской Премьер-лиги по-прежнему идут в ритме «через два дня на третий». Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптона» в 22-м туре пройдёт спустя двое суток после предыдущих матчей команд. Отдыхать особенно некогда.

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«Манчестер Юнайтед» продолжает демонстрировать нестабильный футбол — сверхуспешные отрезки сезона сменяются откровенно неудачными и создаётся впечатление, что сейчас у команды наметилась негативная серия. Но всё ли так однозначно? Попробуем разобраться.



В последних двух матчах АПЛ подопечные Уле Гуннара Сульшера набрали лишь одно очко, забив один гол. И если поражение от «Шеффилд Юнайтед» можно назвать случайностью (пусть «МЮ» и почти ничего не создал у ворот соперника), то грустные нули в матче с «Арсеналом» наводят на определённые мысли.

У «канониров» не играли многие лидеры — Обамеянг, Сака, Себальос и Тирни. Однако даже это не помогло «Юнайтед» взять игру под контроль и забить хотя бы один раз. Итоговая ничья выглядит вполне справедливо, особого преимущества никто не имел.

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Говоря о предстоящей встрече, нельзя не обратить внимание и на невзрачную атакующую игру «Саутгемптона». В восьми последних матчах АПЛ «святые» забили ничтожные три мяча. Может ли такой показатель вселять в команду уверенность накануне выездного матча к «МЮ»? Вряд ли. Сможет ли команду «прорвать» на «Олд Траффорд»? В этом тоже есть большие сомнения.



«Манчестер Юнайтед», потерявший лидерство в турнирной таблице чемпионата, обязан идти вперёд на домашнем поле, но и на игру в обороне никто «забивать» не будет, особенно помня о Дэнни Ингзе в атаке «святых». Ведь это парень, который может сделать гол на ровном месте.

Кажется, что голов в матче будет немного ещё и потому, что из последних пяти побед «МЮ» в АПЛ сразу две были одержаны со счётом 1:0. В ещё одном случае «красные дьяволы» выиграли 2:0. Не так много забивает команда Сульшера в 2021 году.

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Очевидно, что такой тяжёлый сезон не может не сказаться на физической форме самих игроков. Отчётливо видно, как всё тяжелее и тяжелее бегут в атаку лидеры «МЮ» — Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд. Не исключено, что Сульшер, наконец, может дать отдохнуть португальцу, который за весь сезон пропустил только один матч команды, да и то кубковый.

В этом случае атакующий потенциал «Юнайтед» попросту рухнет. Первый тайм матча 11-го тура против «Вест Хэма» — яркое тому подтверждение. Потому не будем мудрить, возьмём низ. На тотал меньше 2.5 мяча дают 2.29, ТМ 3 гола идёт за 1.82.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» 2 февраля 2021 года

Все команды АПЛ невероятно устали после рождественского отрезка, который, как кажется, длится до сих пор. Всё чаще мы встречаем минимальные победы и нежелание (или отсутствие возможности) игроков сильно бежать вперёд. В матче «МЮ» и «Саутгемптона» россыпи голов не ожидается. Если «Манчестер Юнайтед» и победит, то без особых подвигов в атаке.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.82.