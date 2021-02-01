«Интер» — «Ювентус». Прогноз: Роналду против Лаутаро — круто! Напрягает только формат

2 февраля состоится первый матч полуфинала Кубка Италии «Интер» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу миланской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех гостей оценён экспертами в 3.00. А ставки на ничью принимаются за 3.50

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Интер» — «Ювентус» 2 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Интер» — «Ювентус» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Анализ и прогноз первого матча ½ финала кубка Италии «Интер» — «Ювентус» (02.02.2021)

Февраль в итальянском футболе начинается с крутейших полуфинальных матчей Кубка Италии. Первыми встретятся «Интер» и «Ювентус», победитель этого противостояния однозначно станет главным фаворитом финального матча соревнований.

«Боруссия Д» — «Падерборн». Прогноз: «Бавария» вылетела, Холанд получает шанс взять трофей Дортмундцы в Кубке Германии на своём поле сыграют с середняком второй немецкой Бундеслиги.

Обе команды набрали к середине сезона очень впечатляющий ход. У «Интера» одно поражение в последних десяти матчах, у «Ювентуса» — два. Нельзя не отметить, что один из двух проигрышей туринцев случился именно в битве с «Интером». Причём совсем недавно.



В середине января подопечные Антонио Конте выиграли со счётом 2:0 в важнейшей встрече Серии А. Всё получилось абсолютно по делу — нерадзурри смотрелись заметно лучше и имели шансы довести дело до разгрома.



Если говорить о турнирном пути соперников, то у «Интера» он получился явно тяжелее. Чего стоит лишь четвертьфинальная победа над «Миланом» — с удалением Ибрагимовича и голом Эриксена на восьмой добавленной минуте. Перед этим миланцы переиграли «Фиорентину» (2:1).

«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз: Эдегор не спасёт. Атака Артеты снова сядет на мель Предыдущую победу в АПЛ «Вулвз» одержали ещё в прошлом году. Но это был матч с «Арсеналом».

У «Ювентуса» в соперниках был «Дженоа» (непростая победа в дополнительное время со счётом 3:2) и представитель Серии Б СПАЛ (4:0). Соперники явно слабее, но и одного «Дженоа» оказалось достаточно для того, чтобы возникли проблемы.



Нельзя забывать и о том, что полуфинальные стадии Кубка Италии состоят из двух матчей. В связи с этим появляются большие сомнения, что команды побегут в атаку, позабыв о защите. В голове будет ответная игра — «Интер» явно не захочет пропускать дома и, возможно, пожелает взять игру под свой контроль, чего не наблюдалось в январском матче чемпионата Италии.



К очной встрече команды подходят практически в идеальном составе: по одной потере в группе атаки в обе стороны. У «Ювентуса» не сыграет Пауло Дибала, который не является ключевым игроком в схеме Пирло. А вот у «Интера» не будет Ромелу Лукаку. Бельгийца дисквалифицировали на одну игру по итогам стычки со Златаном Ибрагимовичем в предыдущем раунде.

ЦСКА — «Динамо» Р. Прогноз: Никитин, Окулов и Андронов разберутся с худшим клубом КХЛ У москвичей пять побед подряд над рижанами. Общий счёт выглядит пугающе — 25:3.

Конечно, потеря хозяев куда более существенная. Статистика очных встреч тоже говорит не в их пользу. Удивительно, но «Интер» выиграл лишь один из последних девяти матчей с «Ювеентусом». Тем не менее, эта встреча случилась всего две недели назад, так что переоценивать значимость цифр не станем.



В этом году мы видим обновлённый миланский гранд, который борется за трофеи на всех фронтах. Кроме Лиги чемпионов, конечно. «Старая синьора» наоборот сбавила, но по-прежнему готова к победам — на её стороне опыт и фактор Криштиану Роналду, забивающего в каждом матче. Лезть в исход не рискнём, а вот высокой результативности тут не ждём.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Интер» — «Ювентус» 2 февраля 2021 года

Ключевым фактором влияния на результат матча должен стать формат двухматчевого противостояния. Не исключено, что команды вообще выдадут нулевую ничью. Как бы то ни было, сильно бежать вперёд соперники явно не будут — сыграют спокойно, от обороны, чтобы наверняка не пропустить или же не пропустить много. Хозяева остались без Лукаку, что сильно скажется на атакующем потенциале. Ждём от нерадзурри большей осторожности.



Ставка: обе команды забьют — нет за 2.09.