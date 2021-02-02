«Торпедо» — «Витязь». Прогноз: Ежов, Даугавиньш и Малыхин снимут проклятие в Нижнем

«Витязь» не выигрывал в Нижнем Новгороде с 2013 года, но сейчас очки нужны позарез.

3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Витязь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 2.10, успех «Витязя» идёт за 2.94.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Витязь» 3 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Витязь» 3 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Витязь» Подольск (3.02.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина осталось меньше месяца. Интриг осталось не так много: победители конференций фактически определены, имена неудачников известны. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада.

«Интер» — «Ювентус». Прогноз: Роналду против Лаутаро — круто! Напрягает только формат Вывеска изумительная, но двухматчевый формат противостояния рискует обернуться унылым зрелищем.

На среду, 3 февраля, запланировано пять матчей. В Нижнем Новгороде «Торпедо» будет выяснять отношения с «Витязем», начало — в 19:00 мск. Соперники сохраняют серьёзную турнирную мотивацию на оставшиеся недели, однако в последнее время не отличаются стабильностью.

Подопечные Дэвида Немировски уже больше двух недель чередуют победы и поражения. Что любопытно, практически все поединки получаются нервными и доходят до концовок. Однако почти всегда заканчиваются в основное время. Лишь один овертайм в девяти последних случаях, в котором уступили «Спартаку» (2:3 ОТ).

Накануне начали домашнюю серию — пять встреч на своём льду. «Кунульнь» укатали со скрипом, но по делу (3:0). Счёт обманчив, разгрома гости определённо не заслуживали. Нижегородцы забросили первую шайбу лишь на 53-й минуте. Много играли в большинстве, в конце концов соперник подсел на фоне усталости.

«МЮ» — «Саутгемптон». Прогноз: Бруну Фернандеш и Рашфорд устали. Как быть Сульшеру? В последних восьми матчах АПЛ «Саутгемптон» забил ничтожные три гола, у манкунианцев тоже есть проблемы.

Два гола пришли в формате «5 на 4», следом состоялся третий. Дело оказалось сделано за 250 секунд, а Крис Терри добавил к голу результативную передачу. «Торпедо» находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, хотя плотность здесь такая, что непонятно ровным счётом ничего.

«Автомобилисту» уступают только по дополнительным показателям. «Трактор» и «Барыс» отстают всего на один балл, зато имеют по две игры в запасе. Впрочем, все остальные безнадёжно отстали, так что задача-минимум на сезон выполнена. Выход в плей-офф никуда не денется, а разница между пятой и восьмой строчкой на Востоке невелика.

У «Витязя» ситуация куда менее устойчивая. Здесь есть реальная вероятность уйти в отпуск в феврале. Пока клуб из Московской области располагается на самой границе зоны плей-офф: восьмая позиция на Западе, да только «Спартак» уступает только по дополнительным показателям. И очная встреча ещё впереди.

«Авангард» — «Динамо» Минск. Прогноз: клуб из Беларуси даст отпор Илье Ковальчуку За шесть предыдущих очных встреч омичи одержали всего одну победу в основное время.

Остальные потихоньку оторвались на четыре-семь очков. Винить тут некого, ведь у подопечных Михаила Кравеца всего одна победа в четырёх предыдущих матчах. Что интересно — тоже над «Куньлунем», тоже в родных стенах и тоже со счётом 3:0. СКА и минскому «Динамо» проиграли в основное время, «Барысу» — в овертайме.

Строго говоря, очки гостям гораздо нужнее. Вот только с нижегородцами в последнее время они играют просто кошмарно — всего одна победа в 11 предыдущих случаях! Да и та на своём льду. На берегах Волги не выигрывали аж с января 2013 года, то есть больше восьми лет. Солидные цифры.

И всё же мы бы выбирали между лобовой ничьей за 4.20 и Х2 за 1.74. Во-первых, хозяева нестабильны. Во-вторых, статистический перекос кажется чрезмерным, ведь оппоненты находятся на сопоставимом уровне. В-третьих, соперники выступают в разных конференциях и прямыми конкурентами не являются. Если к середине третьего периода счёт будет равным, команды наверняка не станут раскрываться и спокойно доиграют до дополнительного времени.

«Торпедо» — «Витязь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 февраля 2021 года

Соперники выступают нестабильно. Статистика очных встреч целиком и полностью на стороне хозяев, ведь «Витязь» не выигрывал в Нижнем Новгороде с 2013 года. Однако гостям очки нужны позарез, а главное — команды выступают в разных конференциях. То есть в случае равного счёта к началу третьего периода кто-то вряд ли станет рисковать. Ничья в основное время полностью устроит обе стороны.

Ставка: «Витязь» не проиграет за 1.74.