«Интер» — «Ювентус», «МЮ» — «Саутгемптон» и другие матчи. Что смотреть 2 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 2 февраля.
На что ставить в футболе 2 февраля
Главный матч дня – поединок Кубка Италии «Интер» — «Ювентус». Антонио Конте против Андреа Пирло, это всегда интересно. Миланский клуб выбил земляков в четвертьфинале, а «Юве» размялся на «СПАЛе». Теперь очная дуэль за выход в финал — будет жарко!
Очередной тур начинается в Англии. «МЮ», который явно поймал спад, ждёт непростой поединок против «Саутгемптона». Кроме того, «Арсенал» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном», в битве аутсайдеров сойдутся «Шеффилд» и «Вест Бромвич», а «Ньюкасл» сыграет с «Кристал Пэлас».
В Кубке Испании «Севилья» на выезде сыграет с «Альмерией», а ещё нас ждёт ряд матчей в Кубке Германии. Обидчик «Баварии» — «Хольштайн Киль» — сыграет с «Дармштадтом», «Байер» на выезде сыграет с «Эссеном», а дортмундская «Боруссия» примет «Падерборн».
На что ставить в хоккее 2 февраля
В КХЛ сегодня 4 игры. «Амур» сыграет с «Сибирью», «Северсталь» — с «Локомотивом», «Авангард» примет минское «Динамо», а ЦСКА – рижское. После полуночи большой игровой день в НХЛ, сразу 10 матчей.
На что ещё ставить 2 февраля
В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Зенит» дома сыграет с «Нижним Новгородом». В НБА 6 матчей, самый интригующий, пожалуй – встреча «Бруклина» с «Клипперс».
Вторые туры группового этапа стартуют в волейбольной Лиге чемпионов. «Динамо-Ак Барс» в Польше сыграет с «Новарой», а в Калининграде выступят сразу два наших клуба. В первый день «Динамо» и «Локомотив» сыграют между собой.
Ну и никто не отменял ставок на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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