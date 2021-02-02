«Наполи» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук и Малиновский приблизят Гаттузо к отставке

3 февраля состоится первый матч ½ финала Кубка Италии «Наполи» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу неаполитанской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён экспертами в 2.95. А ставки на ничью принимаются за 3.60

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Наполи» — «Аталанта» 3 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Наполи» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз первого матча полуфифинала Кубка Италии «Наполи» — «Аталанта» (03.02.2021)

Вслед за «Интером» и «Ювентусом» свой первый матч 1/2 финала Кубка Италии сыграет и действующий обладатель трофея — «Наполи». Соперником станет «Аталанта» — сверхаткующий коллектив, который по-прежнему забивает в среднем больше 2,5 мяча за игру. Не исключено, что чемпионские полномочия подопечные Дженнаро Гаттузо сложат уже по итогам полуфинала.

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Несмотря на то что в целом «Наполи» достаточно уверенно идёт по сезону, регулярно случаются провалы в матчах с командами ниже уровнем. 1:3 от «Вероны», 0:2 от «Специи» — такие результаты «Аталанта» если и может себе позволить, то значительно реже. Всё это говорит о некоторой нестабильности подопечных Дженнаро Гаттузо.



Этими перепадами в игре вполне могут воспользоваться гости. Опытному Джан Пьеро Гасперини по силам переиграть относительно молодого Гаттузо ещё за пределами поля. Особенно способствует такому развитию событий двухматчевый формат встречи.



Первым шагом для прохода «Аталанты» в финал должен стать успешный результат выездного матча. Как минимум бергамаскам нужно не пропустить много, а как максимум ещё и забить. Думается, что как минимум с одной задачей (скорее всего, со второй) коллектив из Бергамо справится.

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Если взглянуть на последние игры между «Наполи» и «Аталантой», то мы увидим угрожающие 4:1 в матче четвёртого тура Серии А нынешнего сезона. Всё это лишь цифры, ведь там имел место случай — при относительно равной игре у неаполитанского клуба залетало в ворота соперника практически всё. Когда же атаковала «Аталанта», порой команде Гаттузо откровенно везло.



В последних десяти поединках неаполитанцам лишь дважды удалось сохранить ворота в неприкосновенности. При этом далеко не всегда в роли соперников выступала команда, забивающая в среднем более 2,5 мяча за игру (речь об «Аталанте»). Смогут ли хозяева удержать ворота на замке на этот раз? Сомнительно.



Сомнительно это и потому, что на том же отрезке из 10 последних матчей у «Аталанты» забито 24 мяча. Не забили они в матче 18-го тура с «Дженоа», но и там моментов у ворот противника хватало. Да и в пяти последних выездных матчах с «Наполи» команда Гасперини забила девять мячей. Всё сводится к тому, что и в грядущем матче ворота Давида Оспины сухими не останутся.

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Как гром среди ясного неба прогремела новость о скором увольнении Гаттузо. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис окончательно рассорился со специалистом и начал поиск его замены. Такая ситуация в раздевалке явно не может положительно сказаться на игре «Наполи». Так что шансы бергамасков добраться до финала повышаются.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Наполи» — «Аталанта» 3 февраля 2021 года

«Аталанта» забивает практически в каждом матче сезона. Хоть дома, хоть на выезде. Забьют подопечные Гасперини и в Неаполе. Минимум один. В первом тайме команды явно будут раскачиваться и прицениваться друг к другу, а вот уже во второй половине игры пойдёт настоящий футбол. Предлагаем сделать ставку индивидуальный тотал «Аталанты» больше (0.5) во втором тайме за 1.97.



Ставка: «Аталанта» забьёт во втором тайме за 1.97.