«Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз: Павел Дацюк снова не справится с лучшим клубом КХЛ

3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.15, а успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 3.00.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 3 февраля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.98. Гол в первые десять минут идет за 1.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Ак Барс» Казань (03.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует менее чем через месяц, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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В среду, 3 февраля, состоятся сразу шесть поединков, достойных вывесок хватает. В 17:00 мск на лёд площадки «Уралец» выйдут екатеринбургский «Автомобилист» и казанский «Ак Барс». Лидер Восточной конференции гостит у представителя топ-6, скучать точно будет некогда.



На днях казанцы одержали очередную победу, ставшую третьей подряд после двух поражений. Удалось в гостях обыграть крепкий «Трактор» со счётом 3:2. Дебют провалили и пропустили уже на второй минуте, но затем собрались и сумели найти свою игру.



Теперь у команды Дмитрия Квартальнова в активе 82 очка за 52 игры. Первое место в конференции, судя по всему, никуда не денется. Сыграть осталось всего восемь поединков, а ближайший преследователь «Авангард» отстаёт аж на 11 пунктов. Главная задача — удержать первую строчку в сводной таблице КХЛ, чтобы иметь преимущество своего льда на протяжении всего плей-офф.

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«Автомобилист» в прошлой игре совершил первый выезд после длительного домашнего отрезка и наконец прервал неудачную серию. Получилось победить в Нур-Султане местный «Барыс» (3:2). Команды выдали классный первый период, а затем сбавили темп. Гости вырвали победу менее чем за три минуты до сирены.



Однако в четырех матчах до этого екатеринбуржцы потерпели четыре поражения в основное время и пропустили 17 шайб. Провальный отрезок позволил соперникам по конференции уйти в отрыв. Теперь дистанция до «Салавата Юлаева» составляет восемь пунктов, запрыгнуть в топ-4 практически нереально.



Сам же «Автомобилист» идет на пятой строчке, набрав за 52 игры 61 балл. Участие в плей-офф, конечно, пока не гарантировано, но отрыв от девятой позиции внушительный – 13 баллов. При двухочковой системе поводов для паники просто нет. Предстоит борьба за пятую-восьмую строчки, разница между которыми кажется минимальной.

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Только оставлять без внимания потерю формы нельзя. «Ак Барс», напротив, успел набрать неплохой ход, сейчас выглядит гораздо предпочтительнее. На наш взгляд, стоит подумать над комбинированной ставкой «Х2 + тотал больше 3.5 гола» за коэффициент 1.95.



За 52 матча казанцы потерпели каких-то восемь поражений в основное время, что является лучшим показателем даже в сводной таблице. У остальных в этой колонке стоит двузначное число. Как минимум до овертайма подопечные Дмитрия Квартальнова наверняка доберутся.



При этом есть все основания ожидать результативный поединок. Дело в том, что «барсы» только в одном из десяти последних игр забросили меньше трёх шайб. «Автомобилист» тоже нередко забивает, а прошлая победа наверняка придаст уверенности.

«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 февраля 2021 года

«Автомобилист» прервал серию из четырёх поражений, но теперь ему предстоит ещё одно испытание. «Ак Барс» находится в хорошей форме и не имеем проблем с результативностью. Кажется, нас ждёт ещё один яркий поединок. Возьмём Х2 через общий верх, даже фактически обеспечив первое место на Востоке казанцы исправно добиваются своего.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 гола за 1.95.