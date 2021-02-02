«Бёрнли» — «Манчестер Сити». Прогноз: будущий чемпион Англии задушит команду Дайча

3 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех хозяев оценён экспертами в 13.0 А ставки на ничью принимаются за 6.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Сити» 3 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Бёрнли» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Манчестер Сити» (03.02.2021)

«Манчестер Сити» всерьёз заявил о претензиях на чемпионство. В матче 22-го тура АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы отправятся в гости к неуступчивому «Бёрнли». Команда Шона Дайча уже сняла немало скальпов с топ-клубов. Получится ли у одного из аутсайдеров лиги потрепать нервы болельщикам «Сити»?

«Гранада» — «Барселона». Прогноз: бесценный Лионель Месси вытащит каталонцев в полуфинал Сине-гранатовые сейчас хороши, а в девяти последних матчах с «Гранадой» выиграли восемь раз.

Действительно, невзирая на 16-е место в турнирной таблице, «Бёрнли» в этом сезоне успел обыграть крепкие «Вулверхэмптон», «Астон Виллу», «Арсенал» и даже «Ливерпуль». Дайч умеет настраивать футболистов на топ-клубы, да и игровой стиль команды позволяет бороться (отбиваться) от грандов. Но так ли просто им будет с «Ман Сити»?



5:0, 3:0, 5:0 и 4:1 — с такими счетами побеждала команда Гвардиолы в последних четырёх матчах с «Бёрнли». Что-то добавить к этим цифрам трудно, да и незачем. Как видим, манчестерскому гранду, мягко говоря, удобно играть с «Бёрнли». Тем более, что и текущая игровая форма «Сити» благоволит такому результату.

Между прочим, «горожане» идут на невероятной по меркам Англии серии из 12 побед подряд. При этом последние пять матчей АПЛ были выиграны «всухую». Центр обороны источает надёжность, работы у вратаря совсем немного. Когда доходит до дела, Эдерсон в порядке.

«Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз: Павел Дацюк снова не справится с лучшим клубом КХЛ Лишь однажды за десять прошлых игр казанцы забросили меньше трёх шайб.

У «Бёрнли» же проблемы в атаке были всегда, а учитывая травмы форвардов Вуда и Барнса вариативность впереди и вовсе пропадёт. Даже играя на своём стадионе, забить такому «Сити» будет очень и очень сложно. Обычно в таких ситуациях могут помочь стандарты, но «Ман Сити» так много будет держать мяч, что даже просто доставить его на чужую половину станет для «Бёрнли» тяжёлой задачей.

При всём своём преимуществе «Сити» явно идёт на этом отрезке сезона экономя силы. Ранний гол и полный контроль игры без особого обострения — вот рецепт успеха. Второй гол довольно часто рано или поздно приходит. Такими и были недавние победы над «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Брайтоном» (1:0). Не факт, что манкунианцы много забьют даже столь удобному сопернику, но пропускать они не планируют точно.



В адрес «Бёрнли» тоже нельзя не сказать несколько комплиментов. В последнем туре они безвольно уступили «Челси» Томаса Тухеля (0:2), однако до этого были победы над «Астон Виллой» (3:2) и «Ливерпулем» на «Энфилде» (1:0). В целом за последние 10 матчей во всех турнирах подопечные Дайча пропустили всего девять голов.

«Наполи» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук и Малиновский приблизят Гаттузо к отставке В октябре «Наполи» разгромил «Аталанту» со счётом 4:1. Но месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным.

Для представителя нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии показатель крепкий. Можно задуматься о шансах на победу «Сити», но вспоминая историю противостояния клубов становится понятно, что соперник для них удобный.



В случае победы «Ман Сити» оторвётся в турнирной таблице от ближайшего преследователя уже на шесть очков — очень серьёзное преимущество в таком тяжёлом сезоне с огромным количеством сюрпризов и проблем. Очевидно, что команда будет бороться за победный результат. Скорее всего, фаворит оформит очередные 1:0 или 2:0.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «Манчестер Сити» 3 февраля 2021 года

В отсутствие пары центральных форвардов и без того не впечатляющему впереди «Бёрнли» банально не на что рассчитывать в атаке. «Сити» заберёт мяч под своё владение, да так и не отдаст до конца встречи. Гол не заставит себя ждать. П2 всухую за 1.70 смотрится хорошо, пропускает команда Гвардиолы сейчас по большим праздникам.



Ставка: «Манчестер Сити» выиграет и не пропустит за 1.70.