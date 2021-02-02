«Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз: это вам не Моуринью. Машина Клоппа снова завелась!

3 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Брайтон». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех гостей оценён экспертами в 8.30. А ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Брайтон» 3 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Брайтон» (03.02.2021)

Две победы подряд после четырёх безголевых матчей вернули «Ливерпуль» в борьбу за чемпионство. В матче 22-го тура английской Премьер-лиги подопечным Юргена Клоппа предстоит сразиться с «Брайтоном» — командой, которая несправедливо низко располагается в турнирной таблице.

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Начать нужно с матча первого круга текущего чемпионата, за который «Ливерпуля» наверняка хочет взять реванш. Мерсисайдцы забили в ворота «Брайтона» трижды, однако лишь один гол был засчитан Стюартом Атвеллом. А уже в компенсированное время к матчу действующий чемпион АПЛ пропустил с пенальти.

Обидная потеря очков, которая вполне может стать ключевой в борьбе за титул. Наверняка Юрген Клопп объяснит футболистам все ошибки и наилучшим образом настроит на предстоящий матч. Благо что пространства для манёвра стало чуть больше, несколько футболистов вернулись в строй.

«Ливерпуль», как кажется, выбрался из ямы и нашёл прежнюю игру. Уверенные выездные победы над «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» отчётливо это продемонстрировали. При этом победа над лондонским клубом была добыта без Садио Мане, а Роберто Фирмино вышел на поле лишь в концовке встречи. С «Брайтоном» в основе ожидается уже классическая тройка Салах-Мане-Фирмино, что добавит головной боли команде Грэма Поттера.

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Начал забивать и Мохамед Салах — два мяча в кубковом матче с «Манчестер Юнайтед» и дубль в ворота «Вест Хэма». Забил египтянин и «Тоттенхэму», но тот гол был отменён из-за игры рукой у Фирмино. Как бы то ни было, после четырёхматчевого застоя Мо снова имеет много моментов и без особого труда их реализовывает. Как минимум один гол в ворота «Брайтона» он отправить должен.



«Брайтон» ужасно начал сезон, но ближе к середине, кажется, понемногу прибавляет. В игровом плане у команды всегда всё было неплохо, но ужасно страдала игра в последней трети поля. В 2021 году у подопечных Грэма Поттера пять побед в семи матчах (в том числе 1:0 с «Тоттенхэмом») и минимальное поражение от «Ман Сити» (0:1).



Но стоит ли слепо верить этой статистике? Не думаю. Две из пяти побед «Брайтон» одержал над командами из низших дивизионов, а на результат битвы с «Тоттенхэмом» большое влияние оказало отсутствие у лондонцев Харри Кейна. Ещё одна победа была добыта над «Лидс Юнайтед», что, конечно, неплохо.

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Если же говорить о минимальном поражении от «Сити», то там скорее команда Гвардиолы не хотела, чем не могла. Практически весь второй тайм футболисты манкунианского гранда перекатывали мяч на своей половине поля, откровенно экономя силы.



Теперь же «Брайтону» предстоит выезд на «Энфилд», где её встретит «Ливерпуль», которому есть что доказывать. Победа над «чайками», а особенно крупная, окончательно выведет мерсисайдцев из кризиса. К тому же, всё тот же Салах ведёт борьбу за звание лучшего бомбардира команды и уже окончательно прибрал к рукам все пенальти. Партнёры Мо должны сделать максимум для пополнения его голевого баланса.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Брайтон» 3 февраля 2021 года

Неплохие результаты «Брайтона» не должны вводить в заблуждение, особенно накануне выезда в Ливерпуль. Две победы из пяти одержаны над командами из низших дивизионов, а «Тоттенхэм» остался без Гарри Кейна. Команда Юргена Клоппа минимум дважды огорчит соперника, а в таких случаях гол Мо Салаха не заставляет себя долго ждать. Защита у гостей по-прежнему не впечатляет.



Ставка: Мохамед Салах забьёт за 1.70.