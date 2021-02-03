«Салават Юлаев» — «Динамо» Р. Прогноз: Хартикайнен и Гранлунд не оставят шансов латышам

4 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Рига. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.31, а успех рижан оценён экспертами в 7.80.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Р 4 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Рига будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 6.00. Гол в первые десять минут идет за 1.74.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Динамо» Рига (04.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует менее чем через месяц, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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На четверг, 4 февраля, запланированы всего два поединка, зато посмотреть тут точно будет на что. В одном из них начиная с 17:00 мск на льду площадки «Уфа-Арена» местный уфимский «Салават Юлаев» примет рижское «Динамо». Имя фаворита не вызывает ни малейших сомнений.



Уфимцы замыкают четвёрку лучших в турнирной таблице Восточной конференции, набрав за 53 игры 69 баллов. Этого достаточно, чтобы гарантированно пройти в плей-офф. До лидера «Ак Барса» целая пропасть в виде 13 пунктов, но и отрыв от девятой позиции астрономический – аж 21.



При этом клуб из столицы Башкирии идёт на серии из трёх побед, все на выезде. Дважды обыгран «Амур» (2:1 и 3:2) и один раз — «Барыс» (3:2 ОТ). Хотя с казахстанцами даже немного повезло: первые два периода остались за хозяевами, в третьем гости включились, а гол в овертайме – выход один на один с вратарём.

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Теперь команде Томи Лямся предстоит заключительная домашняя серия регулярного сезона. В первом матче выпало играть с рижским «Динамо», более подходящего соперника придумать нельзя. Рижане на данным момент являются худшим клубом КХЛ. И вряд ли смогут обогнать хоть кого-то.



За 51 игру они смогли набрать лишь 24 очка, когда все остальные участники успели подобраться к отметке в 30. Сейчас приходится довольствоваться последним местом в Западной конференции. Отставание от восьмой позиции составляет жуткие 28 пунктов, шансов на плей-офф нет уже давно.



В прошлом матче подопечные Петериса Скудры на выезде уступили столичному ЦСКА (4:5 ОТ). Стоит отметить, что удалось даже добраться до овертайма, хозяева были вынуждены отыгрываться после второго периода. Однако разница в статусе взяла своё.



Поражение от москвичей стало для рижского «Динамо» пятым подряд. Теперь команда рискует расширить серию, ведь «Салават Юлаев» отменно играет на своём льду. В шести предыдущих домашних играх пять побед и целых 29 заброшенных шайб. То есть почти пять штук в среднем за матч!

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Рижане же за 26 выездов одержали всего лишь четыре победы, две из которых в овертайме, а ещё одна – по буллитам. А пропустить за этом время умудрились аж 101 раз, то есть почти по четыре шайбы в среднем за матч. Предложить что-то «СЮ» в Уфе будет очень тяжело.



Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 1.81 и П1 + тотал больше 4.5 гола за 1.85. С результативностью у уфимцев нет никаких проблем, да и матчи против «Динамо» Р складываются, как правило, удачно. К слову, в последний раз на своём поле удалось вынести латвийскую команду со счётом 5:0.

«Салават Юлаев» — «Динамо» Р: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 февраля 2021 года

«Салават Юлаев» начинает заключительную домашнюю серию регулярного сезона матчем против глубокого аутсайдера первенства. Рижское «Динамо» в гостях играет крайне неубедительно, а уфимцы, напротив, дома в последнее время хороши. На наш взгляд, у хозяев есть отличная возможность начать серию с уверенной победы.



Ставка: победа «СЮ» + тотал больше 4.5 гола за 1.85.