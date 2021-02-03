Медведев близок к победе на Australian Open! Выше только Джокович

Карантины россиянину не помеха. На Зелёном континенте он как рыба в воде.

8 февраля стартует первый турнир «Большого шлема» в 2021 году – Australian Open. Этому соревнованию суждено стать самым необычным и самым скандальным за последние годы. Но играть всё равно будут, и кто-то завоюет трофей. Букмекеры видят хорошие шансы у Даниила Медведева. Разбираемся в претендентах на титул.

Подготовка к турниру – сплошные проблемы

Из-за строгих ограничений в Австралии турнир пришлось переносить на три недели, но не это самое страшное. Кажется, организаторы умудрились провалиться буквально во всём, хотя, конечно, хотели как лучше.

Всё началось с квалификационных турниров, которые проходили за пределами Австралии – в Дохе и Абу-Даби. Несколько игроков узнали о своём положительном тесте на коронавирус прямо по ходу своих матчей, что лишало их шансов пробиться в основную сетку.

Но ещё более страшными оказались условия карантина, в который по прилёте в Мельбурн попали спортсмены. Больше 70 человек даже лишили возможности вообще выходить из номера, поскольку на их рейсах были заражённые люди. Остальные могли хотя бы выходить потренироваться. В номерах было холодно, а Юлия Путинцева даже ловила мышей в своей комнате.

Огромные претензии возникли у игроков и к двойным стандартам. Топ-теннисисты базировались в Аделаиде, где условия карантина были куда менее жёсткие. Правда, сейчас, чтобы игроки набрали форму, в Мельбурне проходят 2 женских и 2 мужских турнира. Но это решает проблемы только частично.

Медведев в порядке и идёт за титулом

Что до главных претендентов, то букмекеры видят в их числе Новака Джоковича, Даниила Медведева, Доминика Тима и Рафаэля Надаля. Причём именно в такой последовательности. На серба можно сделать ставку с коэффициентом 2.00, на россиянина предлагают поставить за 4.58. Шансы австрийца оценили коэффициентом 6.35, а на Рафу коэффициент 6.45.

Джокович, конечно, фаворит. Он спокойно готовился к турниру в щадящих условиях, на его стороне огромный опыт и множество побед за плечами. В стартовом матче ATP Сup серб переиграл Дениса Шаповалова 7:5, 7:5. Не без проблем, но и соперник был довольно серьёзный.

Даниил Медведев, похоже, чувствует себя как рыба в воде на Зелёном континенте. Прямо сейчас у него серия из 12 побед. Уже в Мельбурне он уверенно разобрался с Диего Шварцманом и Кеи Нисикори. Неплохая заявка на успех.

А вот в кондициях Тима и Надаля есть сомнения. В выставочной очной встрече победил испанец, но затем Рафа решил пропустить первый матч ATP Cup. Тонкий расчёт или проблемы со здоровьем? Тим же после поражения в выставочной игре проиграл без особых вариантов Маттео Берреттини. Кажется, у австрийца есть проблемы. Но и время набрать форму пока тоже есть.

Кто ещё может вмешаться в эту борьбу? На Стефаноса Циципаса можно поставить за 13.00, а на Александра Зверева за 13.50. В группе тёмных лошадок и Андрей Рублёв, шансы которого выиграть турнир аналитики оценили коэффициентом 23.00. За 28.00 можно поставить на Ника Кирьоса. Скандальный австралиец играет дома, так что сбрасывать со счетов его нельзя.

Матс Виландер считает, что сенсаций не будет, турнир выиграет Джокович или Надаль.

«Единственное, что меня беспокоит, — это травмы. Смогут ли они провести два или три пятисетовых матча и не получить травмы, учитывая, что до этого они не играли и не могли тренироваться должным образом? Это главная проблема для возрастных игроков. Однако они так хороши, когда показывают свой лучший теннис в нужный момент.

Думаю, Australian Open выиграет Рафа или Новак. Потенциальным победителем может быть Тим, он близок к лидерам. За ними идёт ещё одна группа игроков, включая Медведева и Циципаса», — подчеркнул Виландер.

У женщин Серена вновь фаворит, у россиянок шансов нет

В женской части соревнований фаворитом эксперты вновь видят непотопляемую Серену Уильямс. Поставить на американку можно с коэффициентом 5.50. Но в целом круг главных фаворитов тут пошире. За Уильямс идут Наоми Осака (6.35), Бьянка Андрееску (6.90), Арина Соболенко (6.95), Симона Халеп (8.90) и Эшли Барти (9.90).

Что до россиянок, то в них аналитики не верят. Выше всего шансы Вероники Кудерметовой, но коэффициент на её победу 33.00. На Екатерину Александрову можно поставить за 51.00, а на Анастасию Павлюченкову – за 83.00.

Возможно, все коэффициенты скорректирует жеребьёвка. Она начнётся завтра, 4 февраля, в 10:00 мск. Будем ждать результатов и уже тогда сможем сказать более точно о перспективах того или иного спортсмена.