«Торпедо» — «Динамо». Прогноз: вдали от дома Яшкину, Шипачёву и Крикунову будет труднее

В 27 домашних играх у нижегородцев только шесть поражений в основное время.

5 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.29, а успех клуба из Нижнего Новгорода оценён экспертами в 2.70.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» 5 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» М будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.20. Гол в первые десять минут идет за 1.72.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Динамо» Москва (05.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует менее чем через месяц, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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В пятницу, 5 февраля, состоятся сразу девять поединков, достойных вывесок тут хватает. В 19:00 мск на лёд стадиона «Нагорный» выйдут нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо». Соперники занимают высокие места в своих конференциях, наверняка будет на что посмотреть.



«Торпедо» продолжает заключительную домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ, пока получается неплохо. В первой игре получилось дожать скромный «Куньлунь» (3:0). Сильного преимущества никто из оппонентов не имел, но хозяева выдали классный третий период и в нужный момент дважды реализовали лишнего.



А в прошлом матче с «Витязем» (6:3) нижегородцы устроили настоящее шоу. На двоих команды совершили 81 бросок, а болельщики увидели целых девять заброшенных шайб. Хозяева умудрились отыграться с 0:2 и даже два раза забивали в меньшинстве, отличился Кирилл Ураков.

СКА — «Локомотив». Прогноз: Брагин, Бурдасов, Ткачёв прижмут ярославцев в Санкт-Петербурге В шести последних домашних играх с «Локо» у «армейцев» четыре победы в основное время.

Победы обеспечили команде Дэвида Немировски выход в плей-офф. До конца регулярного розыгрыша осталось провести всего шесть игр, а она замыкает пятёрку лучших в таблице Восточной Конференции, набрав 63 очка. Отрыв от идущей девятой «Сибири» теперь составляет 15 пунктов.



Столичному «Динамо» тоже есть чем похвастаться, победная серия составляет пять матчей. В прошлой игре на своём поле получилось вынести крепкий «Йокерит» со счётом 5:1. Результат вполне закономерен, хозяева надёжно сыграли в обороне и грамотно использовали большинство. Три из пяти шайб было заброшено при численном преимуществе.



Мощный отрезок закинул москвичей в тройку лидеров Западной конференции, после 53 игр в активе 71 балл. Отрыв от идущего на девятой позиции «Витязя» составляет аж 19 пунктов, так что место в плей-офф в кармане. До ЦСКА, возглавляющего конференцию, не добраться – отставание восемь баллов. Но преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина никуда не денется.

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Однако в Нижнем Новгороде подопечным Владимира Крикунова придётся попотеть. На выезде они выглядят не так стабильно, а «Торпедо» на своём льду показывает крайне привлекательный хоккей. По набранным очкам дома входит в шестёрку лучших КХЛ.



При этом нижегородцы не имеют проблем с результативностью, за 27 домашних игр наколотили аж 91 шайбу. То есть в среднем за игру получается почти 3,5 штуки. Так что при желании можно подумать над индивидуальным тоталом хозяев больше 2.5 гола за крепкий коэффициент 1.89.



Вариант посмелее – 1Х + тотал больше 4.5 гола за 2.64. Встреча ожидается верховой, даже очные встречи в последнее время получаются результативными. Однако любопытно ещё то, что волжане потерпели только шесть поражений в основное время за 27 домашних игр. Игра стоит свеч.

«Торпедо» — «Динамо» Москва: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 февраля 2021 года

Столичное «Динамо» успело набрать неплохой ход, однако в Нижнем Новгороде придётся попотеть. «Торпедо» практически больше всех забивает, да ещё и крайне редко проигрывает в основное время на своём льду. В прошлый раз нижегородцы забросили три шайбы, хозя играли в Москве. Дома должно быть ещё веселее.



Ставка: индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2.5 гола за 1.89.