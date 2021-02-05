«Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз: Грилиш не помешает Артете приблизиться к топ-5 АПЛ

6 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Арсенал». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу бирмингемцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех лондонцев тоже оценён экспертами в 2.66. А ставки на ничью принимаются за 3.66.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» 6 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей также доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Арсенал» (06.02.2021)

Январь 2021 года миновал, февраль набирает ход. В английской Премьер-лиге добрались до 23-го тура, программа которого откроется 6 февраля сразу пятью поединками. В самом раннем из них бирмингемская «Астон Вилла» примет лондонский «Арсенал», начало — в 15:30 мск.

«Северсталь» — «Спартак». Прогноз: Андрей Разин перечеркнёт надежды Олега Знарка В девяти последних домашних играх «Северсталь» проиграла один раз. Причём по буллитам.

После вспышки коронавируса бирмингемцы выглядят крайне нестабильно, в пяти предыдущих турах две победы при трёх поражениях. Одолеть удалось «Ньюкасл» (2:0) и «Саутгемптон» (1:0), тогда смотрелись неплохо, особенно против «сорок». А уступили «Ман Сити» (0:2) и «Бёрнли» (2:3). Неплохой разброс — единоличный лидер АПЛ и середняк с проблемным нападением.



Третий провал случился в прошлой домашней игре с «Вест Хэмом» (1:3). Хозяева даже больше владели мячом, но до ударов дело доходило не так часто. Зато «молотобойцы» сполна нагрузили голкипера «Виллы» Дамиана Мартинеса. В сторону ворот аргентинца пришлось аж 20 выстрелов.



На положение «львов» в турнирной таблице чемпионата Англии неудачная серия, правда, не сильно повлияла. Сейчас они по-прежнему в десятке лучших, набрав 32 балла. Хотя теперь дистанция до топ-5 составляет шесть пунктов, даже с двумя матчами в запасе будет непросто подняться выше.

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«Арсенал» в предыдущем туре потерпел первое поражение в АПЛ за последний месяц, прервав тем самым беспроигрышную серию из семи игр. В роли обидчика выступил «Вулверхэмптон» (1:2), дела которого сейчас хуже среднего. Хотя стоит сказать, что лондонцам скорее не повезло.



Даже открыли счёт на 32-й минуте и вообще поначалу имели серьёзное преимущество, но в конце первого тайма остались в меньшинстве – красную карточку схлопотал центральный защитник Давид Луис. Эпизод спорный. А в середине второго вовсе потеряли из-за удаления вратаря Бернда Лено (тут без вопросов — немец начудил), доигрывать пришлось вдевятером.



В турнирной таблице английской Премьер-лиги «канониры» продолжают ползти к еврокубковым местам. За 22 сыгранных матча набран 31 балл, что соответствует 10-й позиции. Отрыв от зоны вылета уже 17 пунктов, так что шутки про Чемпионшип закончились. А до топ-5 не хватает всего семи баллов. Шансы ещё есть.

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Тем более что игру «Астон Виллы» в последнее время нельзя назвать выразительной, а у команды Микеля Артеты, напротив, в первенстве всё складывается удачно. До поражения от «волков» испанский специалист в семи турах добился пяти побед, 14 забитых мячей и всего лишь двух пропущенных.



Прогресс налицо, сейчас лондонцы находятся в хорошей форме и выглядят предпочтительнее. Так что вполне можно подумать над П2 с форой (0) за крепкий коэффициент 1.97. Даже статистика личных встреч не против: за 11 последних выездов в Бирмингем «Арсенал» проиграл лишь однажды, одержав семь побед.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Арсенал» 6 февраля 2021 года

Бирмингемцы никак не найдут свою игру после вспышки коронавируса в команде, чем вполне может воспользоваться Микель Артета. «Арсенал» набрал отличную форму в АПЛ, нет проблем ни в обороне, ни в атаке. При этом ещё и статистика личных встреч играет в его пользу. Нулевая фора на гостей выглядит интересно.



Ставка: победа «Арсенала» с форой (0) за 1.97.