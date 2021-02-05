Опять «Зенит»! Семак и компания фавориты Кубка России, а вот «Спартаку» не победить

20 февраля стартует футбольный 2021 год в России. В этот день пройдут первые два матча 1/8 финала Кубка страны: «Зенит» — «Арсенал» и «Динамо» — «Спартак». Остальные поединки состоятся 21 и 22 февраля. Разбираемся в букмекерской линии на турнир.

«Зенит» — явный фаворит. Зато у ЦСКА и «Локомотива» проще соперники

Как и в чемпионате России в последние годы, фаворитом Кубка России букмекеры видят питерский «Зенит». Коэффициент на то, что команда Сергея Семака завоюет трофей, — 3.70. Глубина состава, вылет из еврокубков – всё это говорит о том, что петербуржцам действительно будет сложно противостоять. Если только не вмешаются форс-мажорные обстоятельства вроде коронавируса. В 1/8 финала «Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом». Поставить на проход клуба из Санкт-Петербурга в четвертьфинал можно за 1.15, а на туляков дают 5.50.



Кто может бросить перчатку зенитовцам? В первую очередь это ЦСКА. Кажется, пертурбации в «армейском» клубе закончились, и теперь команда готова побороться за трофей. Обременения в виде еврокубков у команды Виктора Гончаренко тоже нет. К сожалению для нашего футбола. А в 1/8 финала соперник и вовсе из ФНЛ, «СКА-Хабаровск». Здесь ЦСКА повезло, им не придётся лететь на Дальний Восток, матч пройдёт в Москве. Коэффициент на победу Гончаренко и компании в Кубке России 4.60.



За 5.60 можно поставить на «Локомотив». Здесь перемены в самом разгаре. Сменилось руководство клуба. Марко Николич пока на своем посту удержался, но слухи о том, что серб работает до первой осечки, все громче. Косвенное подтверждение – расторжение контракта с защитником Слободаном Райковичем, которого в клуб привел именно Николич. С другой стороны, путёвка в четвертьфинал у «Локо» почти в кармане – ведь их соперник по 1/8 финала «Тамбов». Этот клуб то ли снимется, то ли выйдет играть непонятно каким составом и без должной тренировочной подготовки.

Тедеско не сможет выиграть трофей

А вот на «Спартак» коэффициент необычно низок – 8.00. С чем это может быть связано? В первую очередь с тем, что красно-белым достался очень непростой соперник в 1/8 финала – их злейшие враги из «Динамо». Кстати, коэффициент на то, что команда Сандро Шварца возьмёт Кубок, – 13.00.



Ну и напрягает статус с Доменико Тедеско. Да, всё выглядит так, что ситуация успокоилась, команда приняла решение тренера, а тот выкладывается на полную, но кто знает, какие подводные камни таятся внутри красно-белого клуба.



Если говорить о шансах на выход в четвертьфинал, то сейчас аналитики ставят бело-голубых даже выше. На их проход можно поставить за 1.84, в то время как на «Спартак» дают коэффициент 1.96.

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Кто ещё может вмешаться

В первую очередь «Краснодар». На «быков» дают коэффициент 8.50. Минусы для этого клуба – Лига Европы, в которой команда Мурада Мусаева вышла в плей-офф, да и соперник непростой – «Сочи» (30.00). Южное дерби наверняка получится жарким.



За 12.00 можно поставить на победу «Ростова». Команда Валерия Карпина пережила перестройку и после зимней паузы мы увидим очертания нового коллектива. Первая проба будет на «Ахмате» (40.00).

На что ещё ставить

Интересный рынок на то, выиграет ли Кубок России команда из Москвы. Претендентов много – ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо». Коэффициент на победу любой московской команды – 1.70. Но против как минимум «Зенит».



Ну и за 3.60 можно поставить на то что клуб, выигравший Кубок, станет и чемпионом РПЛ. Конечно, это намёк на питерцев, имеющих небольшой запас перед весенним отрезком чемпионата.



До начала 1/8 финала всего две недели. Выбирайте и ставьте на своего фаворита. Удачи!