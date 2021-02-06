«МЮ» — «Эвертон», «Ювентус» — «Рома» и другие матчи. Что смотреть 6 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 6 февраля.
На что ставить в футболе 6 февраля
Как и всегда, в субботу много классного европейского футбола. В Англии «МЮ» сразится с «Эвертоном», очень любопытное противостояние. Кроме того, выделяем встречу «Астон Виллы» и «Арсенала».
В Германии «Байер» дома сыграет со «Штутгартом», дортмундская «Боруссия» гостит у «Фрайбурга», а «РБ Лейпциг» едет в Гельзенкирхен к «Шальке». В Менхенгладбахе «Боруссия» примет «Кельн».
В Испании «Реал» на выезде сыграет с «Уэской», матч, в котором команде Зидана обязательно надо побеждать. Интересной выглядит и встреча «Севилья» — «Хетафе».
В Италии противостояние «Ювентус» — «Рома», а «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет с «Торино». Ждем очередной шанс для Алексея, хотя конкуренция в Бергамо сумасшедшая.
На что ставить в хоккее 6 февраля
В КХЛ сегодня матчей нет, а в НХЛ 9 матчей, еще 3 встречи перенесли из-за коронавируса. Интригующее противостояние «Айлендерс» — «Питтсбург», Евгений Малкин против российской бригады вратарей «островитян».
На что ещё ставить 6 февраля
Рано утром в воскресенье следим за боем Александра Волкова на турнире UFC Fight Night. Соперник россиянина – легендарный Алистар Оверим.
10 матчей в НБА, выделим дуэль Луки Дончича и Стэфена Карри – «Даллас» против «Голден Стэйт».
Четыре встречи в мужской волейбольной Суперлиге, тут суперматч «Зенит» — «Динамо» — повторение финальной игры Кубка России.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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