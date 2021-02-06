А еще Миранчук против «Торино», ждем очередного шанса для Алексея.

«МЮ» — «Эвертон», «Ювентус» — «Рома» и другие матчи. Что смотреть 6 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 6 февраля.

На что ставить в футболе 6 февраля

Как и всегда, в субботу много классного европейского футбола. В Англии «МЮ» сразится с «Эвертоном», очень любопытное противостояние. Кроме того, выделяем встречу «Астон Виллы» и «Арсенала».



В Германии «Байер» дома сыграет со «Штутгартом», дортмундская «Боруссия» гостит у «Фрайбурга», а «РБ Лейпциг» едет в Гельзенкирхен к «Шальке». В Менхенгладбахе «Боруссия» примет «Кельн».

«Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз: Грилиш не помешает Артете приблизиться к топ-5 АПЛ За 11 последних выездов в Бирмингем лондонцы одержали семь побед.

В Испании «Реал» на выезде сыграет с «Уэской», матч, в котором команде Зидана обязательно надо побеждать. Интересной выглядит и встреча «Севилья» — «Хетафе».



В Италии противостояние «Ювентус» — «Рома», а «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет с «Торино». Ждем очередной шанс для Алексея, хотя конкуренция в Бергамо сумасшедшая.

На что ставить в хоккее 6 февраля

В КХЛ сегодня матчей нет, а в НХЛ 9 матчей, еще 3 встречи перенесли из-за коронавируса. Интригующее противостояние «Айлендерс» — «Питтсбург», Евгений Малкин против российской бригады вратарей «островитян».

«Уэска» — «Реал». Прогноз: неужели Зинедин Зидан не справится и с худшим клубом Ла Лиги? В десяти домашних матчах сезона «Уэска» пропустила всего 10 мячей.

На что ещё ставить 6 февраля

Рано утром в воскресенье следим за боем Александра Волкова на турнире UFC Fight Night. Соперник россиянина – легендарный Алистар Оверим.

10 матчей в НБА, выделим дуэль Луки Дончича и Стэфена Карри – «Даллас» против «Голден Стэйт».



Четыре встречи в мужской волейбольной Суперлиге, тут суперматч «Зенит» — «Динамо» — повторение финальной игры Кубка России.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!