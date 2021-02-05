«Аталанта» — «Торино». Прогноз: Миранчук и Малиновский готовы уничтожить бедных туринцев

6 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех туринцев оценён экспертами в 7.80. А ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура Серии А «Аталанта» — «Торино» 6 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино» (06.02.2021)

Одним из первых в 21-м туре чемпионата Италии отыграют «Аталанта» и «Торино» — полярные клубы как с игровой точки зрения, так и в плане результатов. Сможет ли клуб из Бергамо прервать безвыигрышную серию, которая длится уже два матча?

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Действительно, подопечные Джан-Пьеро Гасперини вот уже два матча не могут победить — такое по сезону с ними случалось не так часто. К удаче «Аталанты», туринский клуб переживает ужасный период и успешный результат в предстоящем матче выглядит для бергамасков более чем реальной задачей.



Взять хотя бы две встречи между соперникам в 2020 году. Оба матча «Аталанта» провела на выезде и оба выиграла. Но не просто выиграла, а уничтожила «Торино». Забила за три часа аж 11 голов! 4:2 и невероятные 7:0. При этом в периоды этих встреч «Торино» далеко не бедствовал, а был вполне себе конкурентным коллективом, который умел навязать свою игру лидерам Серии А.

Тем не менее, «Аталанта» просто сметала соперника с поля, причём делала это абсолютно по игре. А ведь с тех пор расклад заметно поменялся. Дело в том, что теперь «Торино» находится на грани зоны вылета. На данный момент он располагается на 17-й строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, причём открывающий зону вылета «Кальяри» отстаёт лишь по дополнительным показателям.

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И как бы подопечные Давиде Николы не хотели обезопасить себя от понижения в классе, суровые реалии говорят о том, что вылет некогда крепкого «Торино» в Серию Б — вполне реальный сценарий этого сезона. Потому что уже который месяц всё валится из рук.



Нельзя не отметить и ужасную игру «Торино» на выезде — в десяти проведённых в гостях матчах Серии А туринцы выиграли лишь дважды, забив при этом ничтожные семь мячей. В противовес этому у «Аталанты» одна из лучших домашних форм в лиге — в среднем за игру на «Гевисс Стэдиум» они забивают 2,3 гола.



Обидное поражение от «Лацио» в чемпионате и невыразительная ничья с «Наполи» в Кубке Италии вряд ли расстроят игроков «Аталанты» — скорее наоборот, неудачи лишь добавят футболистам мотивации. Как минимум из-за того, что по итогам 20 туров они не попадают даже в еврокубковую зону Серии А. И действительно, матч с аутсайдером по типу «Торино» приходится как нельзя лучше для того, чтобы вернуть уверенность в своих силах, а при лучших раскладах и прибавить несколько позиции в турнирной таблице.

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Стоит отметить, что серии из трёх матчей без побед в этом сезоне Серии А у «Аталанты» ещё не было. А ведь в первой части сезона календарь у команды Гасперини бывал и тяжелее. К тому же, в кубковом матче отдохнули Алексей Миранчук и Руслан Малиновский, которые в последнее время набрали неплохую форму. Вполне вероятно, что именно они будут брошены в бой для обеспечения нужного результата во встрече с «Торино». На наш взгляд, два-три мяча хозяева тут точно оформят.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино» 6 февраля 2021 года

Джан Пьеро Гасперини сделает всё, чтобы игроки «Аталанты» прервали неудачную серию в матче с одним из аутсайдеров Серии А. Последние матчи между командами говорят о том, что серьёзных проблем у бергамасков в предстоящей игре не возникнет. В двух предыдущих случаях они добыли две победы с общим счётом 11:2, а защита у туринцев крайне слаба.



Ставка: индивидуальный тотал «Аталанты» больше 2 голов за 1.78.