«Дженоа» — «Наполи». Прогноз: Эльдор Шомуродов и Кришито шокируют Дженнаро Гаттузо

Впереди у «Наполи» матчи с «Аталантой» и «Ювентусом». На «Дженоа» эмоций может и не хватить.

6 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех хозяев оценён экспертами в 5.20. А ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Дженоа» — «Наполи» 6 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Наполи» (06.02.2021)

Воодушевлённый успешным результатом в Кубке Италии, но по-прежнему нестабильный «Наполи» отправится на непростой выезд к «Дженоа». Матч обещает быть достаточно спокойным, однако всё может изменить ранний гол неаполитанцев.

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Говоря о предстоящей встрече «Дженоа» и «Наполи» стоит отметить достаточно уверенную игру «грифонов» на домашнем стадионе. Невзирая на позицию в нижней части турнирной таблице Серии А, на «Луиджи Феррарис» они в среднем пропускают 1,6 гола за матч. Вроде бы много, но для результативного чемпионата Италии показатель вполне рабочий.

В последних же трёх матчах и вовсе был пропущен лишь один гол от забивного «Лацио». С такой уверенной игрой в обороне «Дженоа» вполне может засушить игру и создать немало проблем «Наполи». Благо что проблем у фаворита сейчас достаточно.



У команды Дженнаро Гаттузо, впрочем, неплохо получаются выездные матчи — в девяти встречах добыто шесть побед и три поражения. При этом лишь девять пропущенных мячей — в среднем по одному за игру. Намёк на не самый результативный матч? Возможно.

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И «Наполи», и «Дженоа» не слишком часто радуют зрителей большим количеством забитых мячей. У первых таких матчей чуть больше половины, у вторых — половина. Накладывает отпечаток и то, что спустя четыре дня после встречи с генуэзцами «Наполи» предстоит ответный матч с «Аталантой» в Кубке Италии, где они, между прочим, отстаивают завоёванный в прошлом сезоне титул.



Очевидно, что Гаттузо попросит подопечных экономить силы. Более того, сразу же после ответки с «Аталантой» команде предстоит матч Серии А с «Ювентусом» — в этом расписании наименее ответственной игрой выглядит именно встреча с «Дженоа», где можно закатить один или два гола и «сушить» до самого финального свистка.



Ещё одной серьёзнейшей проблемой могут стать травмы ключевых исполнителей команды — Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса. Даже если они и восстановятся к матчу с «Дженоа», Гаттузо вряд ли будет рисковать их здоровьем накануне тяжелейшего отрезка сезона.

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Несложно заметить, что в истории личных матчей «Наполи» и «Дженоа» условный тотал больше 3 гола пробивался за последние 10 матчей лишь трижды. И, хоть неаполитанцы и разбили соперника в матче первого круга чемпионата со счётом 6:0, в сентябре график матчей был значительно проще, чем сейчас. Фаворит вполне способен победить, но особых подвигов в атаке от него не ждём.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Наполи» 6 февраля 2021 года

Когда у «Наполи» не развязаны руки в атаке, практически любой клуб согласится на такие правила игры и тоже начнёт играть более осторожно. Именно таким видится сценарий предстоящей встречи. У неаполитанцев слишком насыщенный календарь для того, чтобы бездумно бежать вперёд. А скромныхм генуэзцам нет смысла раскрываться с таким оппонентом. Напрашивается низ.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.68.