«Тоттенхэм» — «Вест Бромвич». Прогноз: ещё 90 минут мучений Моуринью. Даже с аутсайдером

7 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич Альбион». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех гостей оценён экспертами в 7.40. А ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич» 7 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич» (07.02.2021)

После трёх поражений кряду Жозе Моуринью может выдохнуть. Впереди домашний матч с одним из главных аутсайдеров сезона «Вест Бромвич Альбион», а это отличный шанс прервать кошмарный отрезок. Но так ли просто будет лондонскому клубу в предстоящей игре?

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Начать нужно с главного. А именно — с лазарета «Тоттэнхема», в котором одновременно оказались два ключевых футболиста команды, Харри Кейн и Серхио Регилон.И если отсутствие Регилона кое-как перекрывается за счёт сопоставимых по классу исполнителей, то повреждение незаменимого Кейна фактически разрушило всю игровую структуру.



Именно через Кейна строились атаки «шпор» — 12 забитых мячей и 11 ассистов являются лучшим тому подтверждением. Харри умеет всё — зацепиться за мяч, разогнать атаку, ассистировать партнёрам и забивать сам. Теперь же все эти функции распределены между остальными футболистами и справляются они, мягко говоря, так себе — один гол в трёх матчах.



Что касается «Вест Бромвича», то с приходом Сэма Эллардайса кардинально ситуация не изменилась. Можно сказать, что команда начала чуть больше забивать (семь мячей в последних пяти матчах), но по-прежнему пребывает на дне турнирной таблицы.

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Невзирая на отвратительные результаты «ВБА», нынешний «Тоттенхэм» слабо похож на команду, которая способна разгромно победить хоть какого-то соперника. Да, у Моуринью всё ещё есть Сон Хын Мин, но, как говорилось ранее, его попросту некому обслуживать — матчи с «Брайтоном» и «Челси» показали это более чем наглядно.



«С Харри Кейном или без него мы должны выйти на матч и бороться! Нам нужна эта победа», — сказал Жозе и с ним тяжело не согласиться. Но даже если «шпоры» и победят, то как крупно? Кажется, что разгромная победа им сейчас и не нужна.

После трёх подряд поражений и в преддверии матчей с «Эвертоном» и «Манчестер Сити» будет достаточно просто добыть три очка. Как сказал Моуринью, с Кейном или же без него. А там форвард вернётся в строй и станет понятно, на что сможет претендовать коллектив в оставшиеся месяцы.

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Пусть и мельком, но всё же стоит обратить внимание на пять последних матчей «Тоттенхэма» и «ВБА». Да, «дрозды» ни разу не победили, но и проиграли крупно лишь однажды (0:4). В четырёх других встречах были зафиксированы следующие результаты: 0:1, 0:1, 1:1, 1:1. Нельзя не заметить, как тяжело даются голы и одной и другой команде, когда они встречаются на поле.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич» 7 февраля 2021 года

Какие бы слабые результаты не демонстрировал «Вест Бромвич», мешать сопернику всегда значительно легче, чем играть самим. Когда же у команды такие серьёзные проблемы с построением игры, любому аутсайдеру, а особенно британскому, становится ещё легче. Огромное значение играет и роль тренера, а уж кто-кто, а Сэм Эллардайс умеет добывать результат в самых “неберущихся” матчах.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.68.