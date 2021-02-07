«Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз: лучший защитник России снова остановит Овечкина

7 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз». Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Филадельфии» в основное время можно с коэффициентом 2.51, успех «Вашингтона» идёт за 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» 7 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» 7 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз»: прогноз и анализ матча НХЛ (7.02.2021)

НХЛ постепенно набирает обороты. Дату возобновления и формат обсуждали долго, зато дальше началось веселье. Участники поделены на четыре дивизиона, в регулярном чемпионате играют строго между собой. Больше того — два стартовых раунда Кубка Стэнли также пройдут внутри дивизионов.

«Лидс» — «Кристал Пэлас». Прогноз: очередная неудача Марсело Бьельсы на своём поле в АПЛ В среднем за игру «Лидс» пропускает практически по два мяча. Хуже только «Вест Бромвич».

На воскресенье, 7 февраля, запланированы аж семь ранних матчей! Первыми на лёд выйдут «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». Встреча состоится в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арене», начало — в 20:00 мск. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов против Ивана Проворова, которого часто называют лучшим защитником России. Вывеска что надо.

«Столичные» в феврале сбавили ход, хотя это ожидалось. Потерпели два поражения в основное время кряду, а ведь прежде обязательно набирали очки. Слишком рано выключились с «Бостоном», позволив сопернику превратить 3:0 в 3:5. А затем проиграли «Рейнджерс» (2:4).

Ничего страшного не случилось. Во-первых, несколько железных исполнителей основы вернулись в строй. Те же Овечкин и Орлов из-за нарушения протокола не имели возможности нормально тренироваться, а потому вынуждены набирать форму через матчи. Разумеется, это чревато нестабильностью.

«Марсель» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар и Мбаппе столкнут исторического соперника в пропасть Южане находятся в глубоком кризисе, а команде Почеттино надо возвращать первое место.

Во-вторых, состав по-прежнему сложно назвать оптимальным. Евгений Кузнецов вне заявки, да и Илья Самсонов бы очень помог. Витек Ванечек отлично начал сезон, получил награду лучшему новичку НХЛ в январе, но на фоне непривычно сильных нагрузок и слабой помощи от обороны в последнее время просел.

В третьих, даже после нескольких неудач подопечные Питера Лавиолетта уверенно входят в зону плей-офф. 15 очков в 11 поединках, чистое третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Питтсбург» отстаёт на четыре балла, а ещё четыре клуба — на пять. Положение комфортное.

Александр Овечкин забросил третью шайбу в сезоне и продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. В общем, полёт нормальный. Сегодня «Кэпс» получат возможность выйти на второе место в дивизионе. На данный момент его занимает именно «Филадельфия» — на одно очко больше при одной «лишней» игре.

«Шеффилд» — «Челси». Прогноз: Тухель сомнёт аутсайдера АПЛ, зона Лиги чемпионов всё ближе С момента прихода Томаса Тухеля в «Челси» в створ ворот Эдуара Менди пробили лишь дважды.

«Лётчики» движутся по схожей орбите. В конце января выдали серию из четырёх побед, после чего потерпели два поражения кряду. Оба от «Бостон Брюинз», причём очень обидные. Имели все шансы зацепиться, особенно в первом случае. Вели со счётом 3:1 к 53-й минуте, за оставшееся время умудрились трижды пропустить в меньшинстве. 3:4 ОТ.

Сутки спустя открыли счёт, лидировали до середины третьего периода. И получили два гола за 27 секунд. Сняли вратаря за 2,5 минуты до сирены, давили, лезли на ворота. Однако спастись не сумели. Тем интереснее: две крепкие команды, каждая из которых будет крайне зла после неудачного отрезка.

Надо сказать, что «Вашингтон» в последнее время слабо играет против «Флайерз», а Овечкин редко забивает этому противнику. В 2020 году соперники пересекались четыре раза, во всех случаях «Филадельфия» оказалась сильнее в основное время. 3:1, 5:2, 7:2 и 3:2. Как видно, с голами у «Кэпс» большие проблемы.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз: Юрген Клопп останется в чемпионской гонке АПЛ «Ман Сити» не проигрывает в АПЛ с ноября. У «Ливерпуля» — два поражения в четырёх последних матчах.

Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.99 и ИТМ 3 гола «Вашингтона» за 1.84. Гости не пропускают больше трёх шайб на протяжении шести встреч, а у Овечкина с партнёрами в атаке в последнее время получается далеко не всё.

«Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз и ставка на матч НХЛ 7 февраля 2021 года

«Флайерз» — один из самых неудобных соперников для «Вашингтона». Четыре поражения в основное время подряд, ни разу не забивали больше двух шайб. А ведь с обороной у «Филадельфии» порядок — вот уже шесть матчей не пропускают больше трёх голов. Напрашивается индивидуальный низ хозяев.

Ставка: ИТМ 3 гола «Вашингтона» за 1.84.