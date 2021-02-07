Павлюченкова — Осака. Прогноз: красивые отношения россиянки с Australian Open закончатся

Павлюченкова два года подряд на АО доходила до четвертьфинала. В этот раз всё кончится быстро

8 февраля Анастасия Павлюченкова и Наоми Осака сыграют в матче 1-го круга Australian Open. Начало — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом японку. Ставки на победу Осаки принимаются с коэффициентом 1.24, успех россиянки оценён коэффициентом 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Павлюченкова — Осака 8 февраля 2021 года

Аналитики считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Наоми Осака не получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 2.23, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.73. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 3.00.

Анализ матча 1-го круга Australian Open Павлюченкова — Осака (22.11.2021)

Многострадальный Australian Open всё же начинается. Один соревновательный день в Австралии отменили из-за коронавируса у одного из сотрудников карантинного отеля. Календарь уплотнился, времени на отдых осталось совсем немного. Однако первый ТБШ в календарном году по традиции стартует в понедельник, что не может не радовать.

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У российских теннисистов всё хорошо: накануне выиграли ATP Cup, имеют хорошие шансы далеко зайти на Australian Open. У женщин ситуация по умолчанию хуже, а неудачная жеребьёвка превратила её в совсем уж плачевную. С соперницами по стартовому раунду не повезло практически всем.

Анастасия Павлюченкова в 2019 и 2020 годах доходила в Австралии до четвертьфинала. В 2019 году выбила Кики Бертенс и Слоан Стивенс, а в прошлом январе разобралась с Каролиной Плишковой и Анжеликой Кербер. Уступила только Гарбинье Мугурусе, в тот день категорически не шла подача (5:7, 3:6).

Сезон 29-летняя теннисистка начала средненько. В Абу-Даби проиграла первой же сопернице — довольно крепкой Онс Жабер. В Мельбурне легко разобралась с Мисаки Дои (6:1, 6:4) и Анастасией Севастовой (6:0, 6:3), однако в третьем круге без шансов проиграла всё той же Мугурусе. 1:6, 2:6. Испанке хватило 57 минут.

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На ТБШ Анастасию в первом же круге ждёт Наоми Осака. Третья ракетка мира в прошлом сезоне выиграла US Open, да и нынешний начала хорошо. На турнире в Мельбурне одержала три победы, после чего предусмотрительно снялась перед полуфиналом против Элисе Мертенс. Поберечь силы на большой старт в самом деле важнее.

Справедливости ради, на турнире категории WTA 500 сильных соперниц у Осаки не было. Средненькая Ализе Корне, малоизвестная британка Кэйти Бултер, а также румынка Ирина Бегу из восьмой десятки рейтинга. Павлюченкова, пожалуй, превосходит их по общему уровню. И в удачный день способна на многое.

Анастасия ставит на силовой теннис и старается много атаковать, но для этого важно находиться в хорошей форме. Судя по поединку против Мугурусы, физическое состояние оставляет желать лучшего. Потому шансы теннисистки из Японии в самом деле куда выше. Если фаворитка сыграет на своём уровне, то с большой долей вероятности управится за час.

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Мы бы выбирали между П2 в двух сетах за 1.70 и тоталом меньше 20.5 гейма за 1.73. За последние два года соперницы пересекались дважды. В финале турнира в Осаке-2019 Наоми без особых проблем взяла верх — 6:2, 6:3. Чего-то подобного ждём и на этот раз.

Ставки на матч Australian Open Павлюченкова — Осака 8 февраля 2021 года

В двух предыдущих розыгрышах Australian Open россиянка доходила до четвертьфинала, но сейчас ей сильно не повезло с жеребьёвкой. Осака долго не играла, но сходу добралась до полуфинала в Мельбурне, после чего решила поберечь силы и снялась. Запас свежести у Наоми должен быть, а по общему уровню и стабильности она Анастасию превосходит.

Ставка: тотал меньше 20.5 гейма за 1.73.