«Атлетико» — «Сельта». Прогноз: коронавирус помешает команде Симеоне показать максимум

8 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Сельта». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех гостей оценён экспертами в 6.00. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Сельта» 8 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Сельта» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз матча 22-го тура Примеры «Атлетико» — «Сельта» (08.02.2021)

В 22-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» ждёт тяжелейший матч с «Сельтой». И будет он таковым не сколько по причине классной игры команды из Виго, сколько из-за банальнейшей в этом сезоне вещи — коронавируса.

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А ведь медицинский штаб АТМД показывал себя выше всяких похвал, мышечных повреждений практически не было даже на фоне плотнейшего градуса. Увы, от COVID-19 никто не застрахован. Сразу на четырёх футболистов не сможет рассчитывать Диего Симеоне. Три из них выступают в группе атаки.

Вирус подхватили Жоау Фелиш, Мусса Дембеле, Янник Карраско и Марио Эрмосо. И если Дембеле ещё даже не успел сыграть за мадридцев после трансфера из «Лиона», то оставшаяся троица является ключевой в составе «Атлетико». Такие проблемы явно ослабят атакующий потенциал «матрасников».



Другое дело, что и оставшегося состава мадридского гранда может хватить для победы над «Сельтой». В шести последних матчах «кельты» лишь дважды смогли зацепиться за ничью, да и то с командами не самого серьёзного калибра. В то же время у мадридского клуба в Примере уже восемь побед подряд — последняя потеря очков датирована серединой декабря.

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Тогда в дерби по всем статьям проиграли «Реалу», вот только коллектив из Виго на данный момент представляет совсем другой уровень угрозы. Сполз на десятое место в турнирной таблице Примеры, всё же травма Яго Аспаса сильно бьёт по качеству футбола.

«Атлетико» не только опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице на семь очков, но и имеет два матча в запасе. Огромный задел, который может несколько расслабить футболистов, даже несмотря на невероятную мотивацию от Симеоне.



Вместе с некоторой расслабленностью в плане турнирного положения, «Атлетико» невероятно круто играет на своём стадионе — девять побед и одна ничья в десяти матчах. Нередко встречаются и минимальные победы, что вполне понятно. Особенно учитывая столь плотный график и желание поберечь силы на следующие матчи. Вполне возможно, что и в случае с «Сельтой» будет такая же ситуация.

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В первом круге текущего чемпионата Испании «Атлетико» выиграл всухую (2:0), однако в том сезоне было два ничейных результата (1:1 и 0:0) — «Сельте» удалось зацепиться за очки даже на «Ванда Метрополитано». Как минимум, у них есть опыт достойного выступления в логове «матрасников». Потому лезть в исход не рискнём, ограничимся классическим низом.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Сельта» 8 февраля 2021 года

Некая расслабленность и отсутствие лидеров может сыграть с «Атлетико» злую шутку даже на домашней арене. Помимо прочего, подопечные Симеоне обязаны экономить силы накануне непросто отрезка сезона — уже спустя две недели возвращается Лига чемпионов, где испанский клуб дважды сыграет с «Челси».



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.68.