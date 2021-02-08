«Рейнджерс» — «Айлендерс». Прогноз: Панарин и Бучневич возьмут реванш у Семёна Варламова

9 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.38, успех «Айлендерс» идёт за 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Айлендерс» 9 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Рейнджерс» — «Айлендерс» 9 февраля не будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.06, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз и анализ матча НХЛ (9.02.2021)

НХЛ постепенно набирает обороты. Дату возобновления и формат обсуждали долго, зато дальше началось веселье. Участники поделены на четыре дивизиона, в регулярном чемпионате играют строго между собой. Больше того — два стартовых раунда Кубка Стэнли также пройдут внутри дивизионов.

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На вторник, 9 февраля, запланированы шесть матчей. Четыре из них стартуют в 3:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» на льду легендарного «Мэдисон Сквер Гарден» сразятся с «Нью-Йорк Айлендерс». Отечественным любителям хоккея точно будет на что посмотреть — Панарин, Бучневич и кто из пары Шестёркин-Георгиев против Варламова или Сорокина.

Это уже третье дерби Нью-Йорка в нынешнем сезоне. Соперники успели обменяться сухими победами, причём в обоих случаях игра действительно проходила в одну калитку. Сперва «островитяне» быстро создали преимущество и спокойно довели дело до успеха (4:0), а Семён Варламов оформил шатаут.

Сутки спустя Варламов получит травму на разминке, а у Ильи Сорокина не пошло. Да и помощи от партнёров он не дождался. «Синерубашечники» взяли реванш со счётом 5:0. Любопытно, что четыре шайбы из пяти забросили россияне: Панарин и Бучневич оформили дубли, ещё один раз отличился молодой финн Какко.

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С тех пор много воды утекло. Команды двигались противоположными маршрутами. Подопечные Барри Тротца прекрасно стартовали, а дальше наступил спад. Недавно выдали серию из пяти поражений подряд, хотя два из них состоялись в овертайме. А в воскресенье обыграли «Питтсбург» (4:3).

Сильно помогло большинство — два гола пришли в формате «5 на 4». Несколько раз по-настоящему выручил Варламов. «Рейнджерс», напротив, долго запрягали, зато в четырёх предыдущих поединках одержали три победы. Уступили только «Питтсбургу», да и то за пределами основного времени (4:5 ОТ).

А обыграли «Баффало» (3:2 ОТ), всё тот же «Питтсбург» (3:1) и «Вашингтон» (4:2). Как видно, пропускать стали заметно меньше. Игорь Шестёркин добыл три победы подряд, пропустив за это время всего пять шайб. Вполне вероятно, что поймавший кураж 31-й номер снова займёт последний рубеж.

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Самое любопытное, что соседи по Нью-Йорку находятся к третьему дерби в сезоне в одинаковой точке. Провели по 10 матчей, набрали по 10 очков. Располагаются за пределами зоны плей-офф, однако плотность в Восточном дивизионе запредельная, так что всё самое интересное впереди.

У гостей в последнее время наконец-то поднялась результативность, а у «Рейнджерс» всё по умолчанию ярко: дыры в обороне, яркая атака. Соперники скатали два низа кряду, зато до этого в трёх случаях из четырёх пробивали верх. На наш взгляд, тотал больше 5.5 шайбы за 2.06 смотрится хорошо.

Больше того — линия позволяет подстраховаться и взять ТБ 5 гола за 1.69. «Синерубашечники» редко пропускают по одной-две шайбы на продолжительных отрезках, всё же в защите у них хватает проблем. Отдыхали команды достаточно, свежести должно хватить.

«Рейнджерс» — «Айлендерс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 9 февраля 2021 года

Соперники успели пересечься с начала сезона дважды — 4:0 и 0:5. Букмекеры вновь ждут низа, хотя «Айлендерс» в последнее время стали забивать чаще. На тотал больше 5 гола дают крепкий коэффициент 1.69, хотя соперники не смогли добраться до указанной планки лишь в одном из шести последних случаев. Вроде бы неплохо.

Ставка: тотал больше 5 гола за 1.69.