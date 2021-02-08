А ещё — Australian Open набирает обороты, в НХЛ третий раунд битвы за Нью-Йорк.

«Атлетико» рвётся к титулу, «Бавария» играет в Катаре и другие матчи: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: январь уже позади, наступил февраль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье 8 февраля.

На что ставить в футболе 8 февраля

По традиции всё самое интересное в европейском футболе состоялось в выходные. Впрочем, на понедельник всё же кое-что осталось. В английской Премьер-лиги подходит к концу программа 23-го тура. «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсы сразится с «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона, начало — в 23:00 мск.

«Бавария» — «Аль-Ахли». Прогноз: немцы не заинтересованы во второсортных турнирах В десяти последних матчах «Аль-Ахли» пропустил три мяча. Впрочем, «Баварии» должно хватить и одного.

В чемпионате Испании завершится 22-й тур, тоже осталась одна игра. Мадридский «Атлетико» рвётся к чемпионскому титулу. «Барселона» и «Реал» остались позади, но из-за коронавируса придётся обойтись без четырёх футболистов. В соперниках — «Сельта», застрявшая в середине турнирной таблицы. Начало — тоже в 23:00.



«Бавария» тем временем прибыла в Катар. В прошлом сезоне мюнхенцы оформили требл, а теперь постараются увенчать его победой на клубном чемпионате мира. В полуфинале их ожидает египетский «Аль-Ахли» — действующий победитель африканской Лиги чемпионов. Старт — в 21:00 мск.



Четыре игры состоятся в чемпионате Португалии, там добрались до 18-го тура. «Бенфика» примет «Фамаликан» (22:00), остальные гранды уже отстрелялись. Два матча в чемпионате Турции, там уже 24-й тур. Набравший отличный ход «Трабзонспор» навести «Йени Малатьяспор» (19:00).

Матчи по хоккею для ставок 8 февраля

В КХЛ пауза, так что в российском хоккее ставить можно разве что на ВХЛ (две встречи) и МХЛ (пять встреч). В НХЛ ранних матчей не будет, зато после полуночи будет на что поглядеть. Во-первых, третий раунд битвы за Нью-Йорк (3:00). «Рейнджерс» и «Айлендерс» обменялись сухими победами в январе, сейчас в их активе по 10 очков.

«Лидс» — «Кристал Пэлас». Прогноз: очередная неудача Марсело Бьельсы на своём поле в АПЛ В среднем за игру «Лидс» пропускает практически по два мяча. Хуже только «Вест Бромвич».

В то же время начнут выяснять отношения «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролина Харрикейнз», за которую выступает Андрей Свечников. Часом позже «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Андреем Василевским и Михаилом Сергачёвым навестит «Нэшвилл Предаторз».

На что ещё ставить 8 февраля

Прежде всего, Australian Open. Первый ТБШ в сезоне стартовал минувшей ночью, в самом разгаре первый круг. Матчей огромное количество — как у мужчин, так и у женщин. Выбор для любителей тенниса очень велик, россиян в сетке достаточно. По крайней мере пока.



Кроме того, одна игра пройдёт в Единой лиге ВТБ. Вывеска бодрая — «Химки» против «Локомотива-Кубань», начало — в 19:00 мск. Хозяева на фоне огромного количества кадровых потерь и подписали опытнейшего Антона Понкрашова, а гости рассчитывают реабилитироваться за неудачное выступление в Еврокубке. Должно быть весело.

Ещё один матч состоится в чемпионате Израиля по баскетболу, но это уж совсем для гурманов.