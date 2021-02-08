«Авангард» — «Динамо» Р. Прогноз: худший клуб КХЛ использует отсутствие Ильи Ковальчука

9 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Динамо» Рига. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.31, а успех рижан оценён экспертами в 7.60.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» Р 9 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» Р будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.40, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.72. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 6.10. Гол в первые десять минут идет за 1.69.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Динамо» Рига (09.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует менее чем через месяц, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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На вторник, 9 февраля, запланированы всего два поединка. В 19:00 мск на льду «Арены-Балашиха» омский «Авангард», который там временно квартирует, начнёт матч с рижским «Динамо». Имя фаворита вопросов не вызывает – один из лидеров сводной таблицы КХЛ принимает аутсайдера. Однако всё не так однозначно.



Омичи завершают домашнюю серию, игра против рижан станет последней перед тремя играми в гостях. До этого подопечные Боба Хартли на своём льду одолели «Локомотив», минское «Динамо» и «Нефтехимик». Общий счёт – 11:5. Особых проблем не возникло ни с кем, хотя ярославцы даже чаще бросали по воротам.



В Восточной конференции «ястребы» занимают второе место, набрав 75 баллов. До конца регулярного розыгрыша осталось провести всего шесть игр, угнаться за «Ак Барсом» можно только при совсем уж фантастическом сценарии. Нужно думать о том, как бы сохранить текущее положение, ведь «Салават Юлаев» отстаёт лишь на два очка.

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Как видно, с результативностью у хозяев проблем нет. Забивают регулярно и довольно много, свои три шайбы в среднем за игру непременно оформляют. Пятое место в КХЛ по количеству голов — вполне крепкое достижение. Но лёгкой прогулки с латвийцами, похоже, не получится.



Рижское «Динамо» находится на самом дне как сводной таблицы, так и Западной конференции. После 53 игр в активе только 25 очков, даже скромнейший «Куньлунь» добрался до трёх десятков. Разумеется, шансы на плей-офф уже давно потеряны, остаётся доигрывать в своё удовольствие.



Поражение сменяется поражением, проще вспомнить, сколько за сезон было одержано побед. Всего лишь восемь! Однако в последнее время команда с берегов Балтийского моря регулярно доставляла проблемы своим соперникам. В четырёх предыдущих матчах получилось забросить 10 шайб.

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«Северсталь» еле-еле унесла ноги из Риги, забросив победную шайбу за пару минут до финальной сирены. На днях «Спартак» Олега Знарка в Латвии выглядел не лучше, хотя тоже выиграл. Да и в гостевых поражениях от ЦСКА и «Салавата Юлаева» можно найти положительное: москвичи дождались овертайма, а уфимцам вовсе пришлось пробивать буллиты.



На таком фоне вполне можно подумать над П2 с форой (+2.5) за коэффициент 1.79. Рижане в последнее время показывают характер, нередко даже имеют преимущество по броскам. А «Авангард» разгромными победами не радует, последнее состоялось пять матчей назад, да и всего их не так много.

Кроме того, травму получил Илья Ковальчук, а это должно ударить по большинству. На наш взгляд, за очки рижане вряд ли зацепятся, однако бой определённо дадут и разгрома сумеют избежать.

«Авангард» — «Динамо» Рига: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 февраля 2021 года

Имя фаворита вопросов не вызывает, омичи на две головы выше, да ещё и будут играть на своём льду. Однако разгрома не ждём. В последнее время рижское «Динамо» показывает характер, особенно в матчах с лидерами, а «Авангарду» включать повышенные скорости незачем. Кроме того, травма Ильи Ковальчука чуть снизит атакующий потенциал фаворита. На наш взгляд, подопечные Боба Хартли одержат спокойную победу на классе с разницей в 1-2 шайбы.



Ставка: победа «Динамо» Р с форой (+2.5) за 1.79.