«Йокерит» — «Северсталь». Прогноз: финны не оставят Андрею Разину шансов в Хельсинки

У «Северстали» всего семь побед в основное время за 27 выездов и 80 пропущенных шайб.

9 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу финнов в основное время можно с коэффициентом 1.97, а успех российского клуба оценён экспертами в 3.62.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Йокерит» — «Северсталь» 9 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.35. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.55. Гол в первые десять минут идет за 1.77.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» Хельсинки — «Северсталь» Череповец (09.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует менее чем через месяц, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны.

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На вторник, 9 февраля, запланированы всего два поединка. В 19:30 мск на льду стадиона «Хартвалл-Арена» в Хельсинки финский «Йокерит» примет «Северсталь» из Череповца. Соперникам пока не гарантировано место в плей-офф. Шансы, ясное дело, крайне велики, однако формально борьба продолжается.



Финны находятся на пятом месте в Западной конференции, набрав 61 очко за 52 игры. Шансы на плей-офф хорошие, отрыв от идущего на девятой позиции «Спартака» составляет пять пунктов, при этом имеются два поединка в запасе. До топ-4 конференции не хватает более десяти очков, выше уже не подняться. Следовательно, главная задача – сохранить текущее положение.



В конкурентах числятся минское «Динамо» и как раз «Северсталь». Минчане набрали столько же баллов, а у череповчан всего на один меньше. Правда, и те, и другие провели уже 54 встречи, а потому у финского клуба есть преимущество. «Витязь», ещё один преследователь, вряд ли представляет опасность, ведь находится ещё дальше и борется за плей-офф с командой Олега Знарка.

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Правда, форма «Йокерита» в последнее время оставляет желать лучшего. Три поражения в четырёх играх при 14 пропущенных шайбах — весёлого мало. Хотя соперники попались крепкие: 2:3 от СКА и по 1:5 от московского «Динамо» с магнитогорским «Металлургом». Обыграть удалось лишь давно доигрывающий сезон «Куньлунь» (2:1).



К «Северстали» после триумфа со «Спартаком» (5:2) вернулся бумеранг. В прошлой игре на своём льду клуб из Череповца натерпелся от столичного «Динамо», проиграв со счётом 2:5. Москвичи и бросков совершили гораздо больше, и чаще в большинстве играли. В целом результат по делу.



Домашняя серия подопечных Андрея Разина продолжится тремя непростыми поединками, но сперва придётся наведаться в логово к «Йокериту». А с выездами есть определённые проблемы. За 27 игр в гостях получилось одержать всего семь побед в основное время. С учётом 80 пропущенных шайб – крайне скромно.

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«Хельсинские джокеры» только начинают заключительную домашнюю серию, а на своём льду удаётся показывать вполне приличный хоккей. У них 71 гол в 23 домашних играх при 12 победах в основное время, весьма недурно. Интересный вариант для ставки, на наш взгляд, – 1Х + ИТБ1 2.5 шайбы за коэффициент 1.77.



Свои три шайбы финны наверняка затолкают. Оборона «Северстали» не претендует на звание лучших, да и статистика личных встреч не против. Дело в том, что «Йокерит» в семи из девяти последних домашних игр против «стальных» в регулярном чемпионате КХЛ как минимум не проигрывал в основное время и забивал не менее трёх раз.

«Йокерит» — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 февраля 2021 года

«Йокерит» открывает заключительную домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ матче с «Северсталью». В гостях череповчане выглядят хуже, нежели на своём льду, а потому у финнов есть все шансы рассчитывать на успех. Сами «хельсинские джокеры» дома довольно хороши, особых проблем возникнуть не должно.



Ставка: «Йокерит» не проиграет и забьёт как минимум три шайбы за 1.77.