«Ювентус» — «Интер». Прогноз: Роналду сделает так, чтобы Конте вновь остался без трофея

9 февраля состоится ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу туринской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех гостей оценён экспертами в 2.83. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Интер» — «Ювентус» 2 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Анализ и прогноз ответного матча ½ финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» (09.02.2021)

2021 год пока получается для «Ювентуса» сверхуспешным. В национальном кубке туринцы сделали большой шаг к трофею, обыграв в первом полуфинальном матче «Интер» на его же стадионе. Два гола на выезде — прекрасный результат для двухраундового противостояния. Теперь Андреа Пирло нужно приложить максимум усилий для того, чтобы ответная встреча стала формальностью.

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Лишь одно поражение при десяти победах, 27 забитых мячей при восьми пропущенных и возвращение в тройку лидеров Серии А — таким пока получается январь и февраль для «Ювентуса». При таких результатах перспективы «Интера» в выездном кубковом матче становятся более чем туманными.



Важнейшим моментом является результат первого матча, где «Ювентус» добыл выездную победу со счётом 2:1. Теперь подопечным Пирло некуда спешить и бежать, а нужно просто не пропустить два мяча — более чем реальная задача, учитывая форму туринцев.



Безусловно, Антонио Конте хочет выиграть все турниры, в которых участвует. Но даже такой амбициозный тренер должен оставаться реалистом. В предстоящем матче с «Юве» нельзя бездумно идти вперёд — нужно попытаться сыграть остро, но осторожно. Туринцам же только на руку такие расклады — сушить игру они умеют и даже любят. Кажется, голов в матче будет не так много.

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Даже когда на кону не стоит выход в финал Кубка Италии, «Ювентус» и «Интер» играют достаточно сухо — в шести последних очных матчах команды лишь дважды пробили тотал больше 2.5 гола. Учитывая уже имеющийся перевес, «зебры» будут только за аналогичное развитие событий. Спешить им абсолютно некуда.



Что касается заявок на игру, то и тут «Ювентус» имеет небольшое преимущество, ведь из-за перебора жёлтых карточек «Интеру» не смогут помочь Алексис Санчес и Артуро Видаль. В лазарете «Юве» находится лишь Пауло Дибала, который не играет с начала января. Кажется, без него команда заиграла даже немного лучше.



В целом как «Интер», так и «Ювентус» проводят хорошие отрезки сезона, но психологическая уверенность, безусловно, будет на стороне подопечных Андреа Пирло. В минувшие выходные туринцы заслуженно обыграли в Серии А «Рому» со счётом 2:0 и вышли уже на третье место в турнирной таблице.

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«Старая синьора» окончательно вернулась в чемпионскую гонку: по потерянным очкам клуб на два пункта отстаёт от «Интера» и на четыре — от «Милана». Такая прыть «Ювентуса» не может не напрягать миланские клубы, ведь ещё два месяца назад казалось, что именно между ними и будет, наконец, разыгрываться чемпионский титул. Так что дополнительную нервозность нерадзурри наверняка ощущают.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 9 февраля 2021 года.

Нас ожидает спокойная игра, которая будет таковой именно с подачи хозяев. В случае, если «Интер» откроет счёт, подопечные Пирло сделают максимум для того, чтобы уж второй мяч точно не пропустить. В атаку «Юве» в принципе не должен бежать: гостевая победа со счётом 2:1 оставляет право на ошибку, а форсировать ситуацию смысла нет.



Прогноз: тотал меньше 2.5 гола за 1.93.