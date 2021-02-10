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Ставки на спорт сегодня, 10 февраля, прогнозы на спорт, расписание матчей

Ставки на спорт сегодня, 10 февраля
Пётр Кондаков
«Севилья» — «Барселона», Миранчук в Кубке Италии и другие матчи. Что смотреть 10 февраля
Кубковая среда в футболе и шансы на медаль в первый же день ЧМ по биатлону!
Ставки / Прогнозы 0
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Делать ставки на спорт можно ежедневно. Очередной спортивный день принесёт нам множество событий для ставок. Рассказываем о самом главном в мире спорта 10 февраля.

На что ставить в футболе 10 февраля

Сегодня в центре внимания кубковые баталии. В Испании суперматч «Севилья» — «Барселона»! Наверное, эту встречу можно назвать скрытым финалом, всё-таки по вывеске вторая пара «Атлетик» — «Леванте» выглядит куда скромнее.

«Аталанта» — «Наполи». Прогноз: Алексей Миранчук приблизится к первому трофею в Италии
За шесть последних выездов в чемпионате Италии неаполитанцы потерпели четыре поражения.

В Италии ответный матч в противостоянии «Аталанты» и «Лацио». Первая игра завершилась нулевой ничьей, посмотрим, кто же пробьётся в решающий матч. Ну и болеем за Алексея Миранчука, конечно.

В Англии сразу 4 игры Кубка страны. «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Суонси», «Лестер» — с «Брайтоном», а «Бристоль» — с «Шеффилд Юнайтед». Ну а самая интригующая встреча – дуэль Карло Анчелотти и Жозе Моуринью, «Эвертон» против «Тоттенхэма».

На что ставить в хоккее 10 февраля

В КХЛ игр нет, пауза на Шведские хоккейные игры. После полуночи можно последить за двумя матчами НХЛ: «Рейнджерс» сыграет с «Бостоном», а «Монреаль» — с «Торонто».

На что ещё ставить 10 февраля

В Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону! В первый день турнира нас ждёт смешанная эстафета, начало в 17:00 мск. Болеем за наших!

В ночь на четверг смотрим Australian Open. Андрей Рублев во 2-м круге сыграет с Тиаго Монтейро из Бразилии, а Карен Хачанов – с литовцем Ричардасом Беранкисом. В женской части соревнований точно сыграет Светлана Кузнецова, её соперница – Белинда Бенчич. Возможно, сыграет и ещё кто-то из наших, точное расписание будет известно сегодня к обеду.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ обескровленный ЦСКА сыграет с «Енисеем», а ещё стоит посмотреть матч «Уникса» и «Зенита». Ночью традиционно время НБА – тут 9 матчей.

С огромным трудом, но продолжается волейбольная Лига чемпионов. В среду сыграют два наших клуба. Казанский «Зенит» примет «Берлин», а «Кузбасс» должен обыгрывать бельгийский «Кнак».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

«Севилья» — «Барселона». Прогноз: Месси ждёт огромное испытание. Поможет ли Гризманн?
Формат полуфинала подразумевает две встречи. Громкая вывеска рискует обернуться скучной вознёй.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Emilio Andreoli/Getty Images

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