«Суонси» — «Манчестер Сити». Прогноз: ещё легче, чем с «Ливерпулем». Гвардиола неудержим!

10 февраля состоится матч ⅛ финала Кубка Англии «Суонси Сити» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех хозяев оценён экспертами в 15.50. А ставки на ничью принимаются за 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Суонси» — «Манчестер Сити» 10 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Суонси Сити» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Англии «Суонси» — «Ман Сити» (10.02.2021)

Посреди тяжелейшего февраля английские клубы, и без того долгое время играющие через два дня на третий, вынуждены провести матчи Кубка Англии. Чуть больше, чем некоторым другим представителям АПЛ, повезло «Манчестер Сити» — у команды Гвардиолы в соперниках представитель Чемпионшипа «Суонси».

«Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз: Александр Овечкин покажет величие в трудный момент Евгений Кузнецов и Илья Самсонов возобновили тренировки, но пока придётся обходиться без них.

Валлийцы выдают классный отрезок сезона и борются за возвращение в АПЛ. По итогам 27 туров команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы Чемпионшипа, по потерянным очкам даже опережая лидирующий «Норвич». В десяти последних матчах у «лебедей» ни одного поражения.

Вроде бы всё неплохо, да только слишком уж хорош ближайший соперник. К сожалению для «Суонси», далеко не факт, что эта статистика позволит им достойно сыграть с лучшей командой Англии на данный момент. У «Сити» невероятные 14 побед подряд во всех турнирах и 21 матч без поражений — показатели, которые полностью перекрывают достижения соперника.

В прошлые выходные команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Ливерпуль» со счётом 4:1 и сделала огромный шаг к чемпионскому титулу. Сможет ли такую машину остановить скромный «Суонси Сити»? Шансов практически нет. Слишком уж велика разница в классе.

«Севилья» — «Барселона». Прогноз: Месси ждёт огромное испытание. Поможет ли Гризманн? Формат полуфинала подразумевает две встречи. Громкая вывеска рискует обернуться скучной вознёй.

Да, Гвардиола явно не будет ставить на кубковый матч основной состав, но даже запасные у манкунианского гранда значительно выше классом игроков соперника. К тому же лазарет манчестерского клуба практически пуст — матч пропустят лишь Кевин де Брёйне и Серхио Агуэро. Результаты показывают, что команда прекрасно справляется и без них.

«Манчестер Сити» любит куражиться в кубковых встречах, особенно когда в соперниках клубы из более слабых дивизионов. 14:3 — такая разница забитых и пропущенные мячей в шести проведённых кубковых матчах текущего сезона. Очевидно, что манкунианцы будут играть в полутренировочном режиме, но и при таком футболе «Суонси» пропустит. И, скорее всего, пропустит немало.



Особняком стоит и расписание «Сити»: в ближайшие две недели «горожане» сыграют не только с «Суонси», но и с «Тоттенхэмом», «Эвертоном», «Арсеналом» и мёнхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Даже учитывая такой серьёзный график, крупная победа над ближайшим соперником просматривается.

«Аталанта» — «Наполи». Прогноз: Алексей Миранчук приблизится к первому трофею в Италии За шесть последних выездов в чемпионате Италии неаполитанцы потерпели четыре поражения.

Благо что дублирующему составу «МС» есть что доказывать — условные Бенжамин Менди, Эрик Гарсия и Ферран Торрес явно хотят чаще появляться на поле не только во второстепенных матчах, поэтому постараются показать свой максимум в игре с «Суонси».

Невзирая на то что с момента последнего выступления «Суонси» в английской Премьер-лиге многое поменялось, команда из Уэльса всегда была для «Сити» удобным соперником. В пяти последних очных поединках представители Манчестера забили 17 мячей, пропустив всего четыре. Более трёх забитых в среднем за матч — более чем достойный показатель.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Суонси» — «Манчестер Сити» 10 февраля 2021 года

«Манчестер Сити» демонстрирует фантастическую игровую форму. Результаты заоблачные, а воскресная победа над «Ливерпулем» многократно улучшила настроение каждого из членов клуба. «Суонси» видится проходным соперником для «голубой луны», а определяющую роль в разгроме валлийцев должен сыграть быстрый гол.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 2.11.