«Суонси» — «Манчестер Сити». Прогноз: ещё легче, чем с «Ливерпулем». Гвардиола неудержим!

10 февраля состоится матч ⅛ финала Кубка Англии «Суонси Сити» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех хозяев оценён экспертами в 15.50. А ставки на ничью принимаются за 7.20.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Суонси» — «Манчестер Сити» 10 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч «Суонси Сити» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.
Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Англии «Суонси» — «Ман Сити» (10.02.2021)
Посреди тяжелейшего февраля английские клубы, и без того долгое время играющие через два дня на третий, вынуждены провести матчи Кубка Англии. Чуть больше, чем некоторым другим представителям АПЛ, повезло «Манчестер Сити» — у команды Гвардиолы в соперниках представитель Чемпионшипа «Суонси».
Валлийцы выдают классный отрезок сезона и борются за возвращение в АПЛ. По итогам 27 туров команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы Чемпионшипа, по потерянным очкам даже опережая лидирующий «Норвич». В десяти последних матчах у «лебедей» ни одного поражения.
Вроде бы всё неплохо, да только слишком уж хорош ближайший соперник. К сожалению для «Суонси», далеко не факт, что эта статистика позволит им достойно сыграть с лучшей командой Англии на данный момент. У «Сити» невероятные 14 побед подряд во всех турнирах и 21 матч без поражений — показатели, которые полностью перекрывают достижения соперника.
В прошлые выходные команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Ливерпуль» со счётом 4:1 и сделала огромный шаг к чемпионскому титулу. Сможет ли такую машину остановить скромный «Суонси Сити»? Шансов практически нет. Слишком уж велика разница в классе.
Да, Гвардиола явно не будет ставить на кубковый матч основной состав, но даже запасные у манкунианского гранда значительно выше классом игроков соперника. К тому же лазарет манчестерского клуба практически пуст — матч пропустят лишь Кевин де Брёйне и Серхио Агуэро. Результаты показывают, что команда прекрасно справляется и без них.
«Манчестер Сити» любит куражиться в кубковых встречах, особенно когда в соперниках клубы из более слабых дивизионов. 14:3 — такая разница забитых и пропущенные мячей в шести проведённых кубковых матчах текущего сезона. Очевидно, что манкунианцы будут играть в полутренировочном режиме, но и при таком футболе «Суонси» пропустит. И, скорее всего, пропустит немало.
Особняком стоит и расписание «Сити»: в ближайшие две недели «горожане» сыграют не только с «Суонси», но и с «Тоттенхэмом», «Эвертоном», «Арсеналом» и мёнхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Даже учитывая такой серьёзный график, крупная победа над ближайшим соперником просматривается.
Благо что дублирующему составу «МС» есть что доказывать — условные Бенжамин Менди, Эрик Гарсия и Ферран Торрес явно хотят чаще появляться на поле не только во второстепенных матчах, поэтому постараются показать свой максимум в игре с «Суонси».
Невзирая на то что с момента последнего выступления «Суонси» в английской Премьер-лиге многое поменялось, команда из Уэльса всегда была для «Сити» удобным соперником. В пяти последних очных поединках представители Манчестера забили 17 мячей, пропустив всего четыре. Более трёх забитых в среднем за матч — более чем достойный показатель.
Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Суонси» — «Манчестер Сити» 10 февраля 2021 года
«Манчестер Сити» демонстрирует фантастическую игровую форму. Результаты заоблачные, а воскресная победа над «Ливерпулем» многократно улучшила настроение каждого из членов клуба. «Суонси» видится проходным соперником для «голубой луны», а определяющую роль в разгроме валлийцев должен сыграть быстрый гол.
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 2.11.
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