Россия — Финляндия. Прогноз: Подколзин и Аскаров помогут Ларионову забыть провал МЧМ-2021

11 февраля состоится матч третьего этапа Евротура Россия — Финляндия. Встреча начнётся в 17:00 мск, букмекеры уже дали прогноз. В ставках на матч Россия — Финляндия подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 2.30. Победу финнов эксперты оценивают в 3.67. Ничья в основное время идёт за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Россия — Финляндия 11 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Евротура Россия — Финляндия 11 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.75, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.13. Гол на первой минуте идёт за 12.50, гол в пустые ворота — за 4.00.

Прогноз и анализ матча Шведских игр Россия — Финляндия (11.02.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ выбрался на финишную прямую, чуть больше двух недель осталось до старта Кубка Гагарина. НХЛ тоже набирает обороты, позади почти месяц. Самое время для третьего этапа Еврохоккейтура, который состоится в Швеции. А именно — в Мальмё в формате “пузыря”.

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Разумеется, составы участников получаются сплошь экспериментальными. Главным тренером сборной России снова будет Игорь Ларионов. Он возглавлял команду на этапе в Финляндии: тогда играли молодёжкой и добыли три победы из трёх возможных. А вот на МЧМ-2021 его подопечные остались без медалей, что большинство любителей хоккея посчитало провалом.

Состав подбирается интересный. Разочаровала разве что бригада вратарей — снова Александр Самонов и Ярослав Аскаров из СКА, Даниил Тарасов вряд ли дождётся шанса. В остальном клубное представительство широкое, есть несколько новых имён. Достаточно молодых хоккеистов.

У финнов формально есть сразу семь представителей КХЛ, но на деле выделить стоит только Миро Аалтонена из СКА. Остальные “легионеры” представляют рижское “Динамо”, ХК “Сочи”, “Сибирь” и “Нефтехимик”. То есть команды, которые потеряли даже теоретические шансы на попадание в плей-офф.

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Причина на поверхности — топ-клубы не хотят отпускать важных исполнителей за пару недель до Кубка Гагарина. Долгожданная пауза — шанс зализать раны, отдохнуть и сделать упор на тренировочный процесс. А ведь из одного “Салавата Юлаева” мог бы подтянуться внушительный десант: Хартикайнен, Маннинен, Гранлунд.

Вопрос о победителе Евротура (и без того не самый актуальный) фактически не стоит. Сборная России катком прошлась по стартовым этапам, набрав 16 очков из 18 возможных. Ближайший преследователь — Чехия — отстаёт на семь баллов. “Суоми” располагаются на третьей строчке с шестью очками. У шведов всего пять.

В общем, обе стороны будут рассматривать эту игру прежде всего как возможность проявить себя и получить удовольствие. Для кого-то это дополнительная практика, для кого-то — редкий шанс сыграть за национальную команду. Уровень сыгранности вряд ли будет высоким, всё же времени у тренеров практически не имелось.

Соответственно, ошибок в обороне должно быть много с обеих сторон. Благо что очные встречи россиян и финнов в нынешнем розыгрыше Евротура получаются весёлыми — 6:2 в Хельсинки и 5:1 в Москве. Потому логично ждать бодрого хоккея и отталкиваться от солидной результативности.

Вариантов достаточно. На классический тотал больше 4.5 шайбы дают крепкий коэффициент 1.75. Альтернативы — ТБ 5 гола за 2.03 и “обе забьют больше 1.5 шайбы” за 1.90. Ждём тут чего-то в духе 4:2 или 3:3.

Прогноз и ставки на матч Евротура Шведские игры Россия — Финляндия 11 февраля 2021 года

Составы у обеих команд экспериментальные. Особой сыгранности взяться неоткуда, а времени на налаживание взаимопонимания имелось в обрез. Потому ошибок должно быть достаточно. Эта игра — прежде всего шанс для хоккеистов получить удовольствие и проявить себя. Интриги в Евротуре по умолчанию немного, а семь очков отрыва россиян от ближайшего преследователя позволяют забыть о таблице. Ждём весёлого хоккея и голов.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.75.