«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз: 5 поражений подряд — не предел. Ингз не спасёт

11 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «волков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «святых» оценён экспертами в 3.16. А ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» 11 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1/8 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» (11.02.2021)

Первый месяц 2021 года благополучно завершился, а от второго осталось лишь три четверти. В Англии по-прежнему плотнейший график: Премьер-лига добралась до 23-го тура, а Кубок страны – до 1/8 финала. В одном из матчей пятого раунда турнира «Вулверхэмптон» на стадионе «Молине» примет «Саутгемптон».

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Форма «волков» в текущем сезоне оставляет желать лучшего. Пять из десяти предыдущих игр в АПЛ завершились поражениями, в четырёх случилась ничья и лишь однажды удалось выиграть. Победа пришлась на лондонский «Арсенал», который доигрывал матч вдевятером. В общем, гордиться абсолютно нечем.



Из-за провального отрезка в турнирной таблице чемпионата Англии подопечные Нуну Эшпириту Санту спустились аж на 14-е место. После 23-го тура в активе всего 27 очков. Дистанция до шестёрки лучших составляет целых 12 пунктов — настоящая пропасть, учитывая количество конкурентов.



В прошлом году «Вулверхэмптон» остался без еврокубков, до попадания в Лигу Европы не хватило считанных очков. Вряд ли клуб и сейчас сможет рассчитывать на Лигу Европы, всё же дистанция внушительная, а с такими результатами каши не сваришь. Единственный осязаемый шанс выправить смазанный сезон – Кубок страны.

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«Саутгемптон» в прошлом раунде турнира умудрился на своём поле выбить лондонский «Арсенал». Счёт оказался тогда минимальным, но хозяева заслужили победу. Однако выступление команды в английской Премьер-лиге в последнее время вызывает только сожаление.



«Святые» идут на серии из пяти поражений, последние очки были набраны ещё в начале января, то есть почти месяц назад. За это время они успели спуститься на 12-ю строчку в таблице, в активе 29 баллов. Ситуация плюс-минус та же, что и у «Вулверхэмптона». А ведь ещё несколько недель назад всё было совсем иначе!



Тут ещё откуда ни возьмись нарисовалась проблема с результативностью. Первую треть сезона команда Ральфа Хазенхюттля была на высоте, но теперь у «святых» только пять забитых мячей в десяти предыдущих турах АПЛ. «Волкам», которые дома пропускают не так часто, это только на руку.

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Однако ждать от «Вулверхэмптона» голевого парада мы бы тоже не стали. Всё-таки без Рауля Хименеса мяч редко летит в ворота соперников, да и «Саутгемптон» не так плох в обороне. Тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.72 при таких раскладах выглядит заманчиво.



Ещё один интересный вариант для ставки – П1 с нулевой форой за 1.74. Подопечные Нуну Санту сейчас выглядят предпочтительнее, в четырёх последних турах они отобрали очки у «Челси» с «Лестером» (оба по 0:0) и у «Арсенала» (2:1). В случае ничьи произойдёт возврат средств.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» 11 февраля 2021

Ни «Вулверхэмптон», ни «Саутгемптон» сейчас не радуют в АПЛ: с голами туго, очки набираются редко, а позиции в турнирной таблице заметно ухудшились. Не ждём яркого матча и в этот раз. Однако «волки» выглядят предпочтительнее, они хотя бы подают признаки жизни в последнее время. Плюс своё поле должно помочь.



Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 1.72.



Ставка 2: победа «Вулверхэмптона» с форой (0) за 1.74.