«Йокерит» — «Куньлунь». Прогноз: финны не станут жалеть команду Алексея Ковалёва в КХЛ

11 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу финнов в основное время можно с коэффициентом 1.45, а успех китайского клуба оценён экспертами в 6.90.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Йокерит» — «Куньлунь» 11 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — «Куньлунь Ред Стар» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.56. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 6.00. Гол в первые десять минут идет за 1.72.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» Хельсинки — «Куньлунь Ред Стар» Пекин (11.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует через три недели, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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В четверг, 11 февраля, состоится всего один поединок. В 19:30 мск на льду стадиона «Хартвалл-Арена» в Хельсинки местный финский «Йокерит» примет «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Хозяева почти обеспечили себе выход в плей-офф, но формально борьба продолжается, а гости уже давно потеряли шансы на продолжение сезона.



Финны начали заключительную домашнюю серию регулярного чемпионата с поражения. В прошлой игре уступили бойкой «Северстали» (1:2 ОТ). На протяжении основного времени соперники смотрелись сопоставимо, даже по броскам и выигранным вбрасываниям плюс-минус равенство. Однако в овертайме больше повезло гостям.



Теперь череповчане догнали «хельсинских джокеров» в турнирной таблице Западной конференции. Сейчас у обеих команд по 62 очка: финский коллектив по-прежнему идёт на пятой строчке, а российский – теперь на шестой. Минское «Динамо» дышит в спину, отстав на один пункт, но у финнов есть игры в запасе.

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«Куньлунь Ред Стар» представляет Восточную конференцию, но уже давно доигрывает сезон. За 53 матча набрано всего лишь 30 очков, что соответствует последнему месту в конференции и предпоследнему месту в сводной таблице. Дистанция до идущего на восьмом месте казахстанского «Барыса» составляет 32 очка.



В прошлом поединке пекинский клуб, временно базирующийся в Мытищах, устроил настоящую перестрелку с «Витязем». На двоих оппоненты забросили девять шайб, однако даже преимущество по броскам не помогло хозяевам одержать победу. Итоговый счёт – 5:4 в пользу клуба из Подольска.



Это поражение стало девятым кряду, восемь из них завершились в основное время. Кошмарная серия продолжается. Мало шансов у «драконов» и в Финляндии. Во-первых, они худшие в КХЛ по набранным очкам в гостях, за 27 выездов потерпели 20 поражений в основное время. Жуткие цифры.

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Второй момент – плохая оборона. За девять последних игр пропущено целых 33 шайбы, что в среднем за матч составляет более трёх с половиной штук. А «Йокерит» не так плохо играет на своём льду, у него 72 гола в 24 домашних поединках. Результативность крепкая.



Хотя дать бой пекинская команда наверняка сможет, всё же главный тренер Алексей Ковалёв ставит ей достаточно агрессивную игру в атаке. В среднем за встречу получается наносить не менее 30 бросков в створ. У лучшего клуба КХЛ «Ак Барса», к примеру, всего на один точный бросок больше.



Так что мы бы проверили комбинированную ставку «обе забьют + П1» за коэффициент 1.77. Тем более статистика личных встреч на нашей стороне. Такой вариант непременно заходил в семи последних противостояниях «Йокерита» и «Куньлуня» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Йокерит» — «Куньлунь Ред Стар»: прогноз и ставка на матч КХЛ 11 февраля 2021 года

«Йокерит» принимает худший клуб Восточной конференции, букмекеры справедливо считают фаворитом хозяев. Даже статистика личных полностью на его стороне. Однако ответить «Куньлунь» в состоянии. В обороне бардак, но игра в атаке достаточно агрессивная. Сухой победы финны не дождутся.



Ставка: победа «Йокерита» + обе забьют за 1.77.