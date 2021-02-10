Петр Ян – Алджамейн Стерлинг. Прогноз букмекеров: легко не будет, но россиянин победит

Рано утром 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе в главном бое турнира UFC 259 сразятся россиянин Петр Ян и представитель США Алджамейн Стерлинг. Это будет первая защита Яна титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Начало боя – не ранее 7:00 мск 7 марта. Трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ», а также на UFC TV, видеосервисах Wink и More.TV.

Букмекерские конторы уже представили коэффициенты на бой. По их оценкам, Петр Ян – фаворит предстоящего поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.66. Это примерно 57% вероятности. Поставить на американца ямайского происхождения Стерлинга можно с коэффициентом 2.28 (41%). На ничейный исход боя предлагают коэффициент 48.00 (2%).

Анализ и прогноз боя Ян – Стерлинг (07.03.2021)

Петр Ян всё-таки должен провести свою первую защиту чемпионского титула. Россиянпин завоевал пояс, победив летом Жозе Альдо. И, кстати, это первая интрига боя. Ведь на чемпионский поединок с бразильцем претендовал и Стерлинг, и очень обиделся, когда президент UFC Дейна Уайт предпочёл ему Яна.

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Ян и Стерлинг должны были встретиться в декабре, но бой отменили из-за неких личных проблем россиянина. Ходили слухи о том, что Ян не смог получить визу из-за коронавирусных ограничений, была версия, что россиянин провалил допинг тест, но в итоге бой перенесли на март. Стерлинг не оставил это без внимания, он мастер трэштока. И, кажется, ему удалось вывести Петра из себя. По крайней мере наш боец уже пообещал заткнуть американца в октагоне.

«6 марта наступит время заткнуть большой рот Стерлинга», – заявил Ян.

Соперники максимально неудобны друг другу. Ян Россиянин – один из сильнейших боксёров в организации. Великолепная работа в стойке и длина рук позволяют ему нокаутировать почти любого соперника. Однако Петр стремится стать универсалом, постоянно совершенствуя свои навыки борьбы. На победу россиянина нокаутом коэффициент 3.40, а на сабмишен – 13.00.

Что до Стерлинга, то как раз борьба – его сильнейшее качество. В июне он потратил всего 1,5 минуты на победу над Кори Сэндхагеном. Что-то подобное Стерлинг попробует провернуть и в бою с Петром Яном.

А вот в стойке у Стерлинга явные проблемы. В UFC он не то, что не нокаутировал никого, дело даже не доходило до нокдауна. Алджамейн обладает не лучшей, можно даже сказать, корявой техникой, но, с другой стороны, это делает его непредсказуемым.

Шанс Стерлинга – перевести Яна в партер и провести успешный болевой или удушающий прием. Но для этого нужно будет пройти сквозь удары. К тому же наверняка россиянин тренировал защиту от тейкдаунов во время подготовки к бою. По статистике, за 25 минут боя Стерлинг 4 раза переводит соперника в партер. Коэффициент на успех Стерлинга сабмишеном – 4.00.

Преимущество Стерлинга – габариты и работа в клинче. С другой стороны, Ян выносливее и куда более тактически грамотен. Букмекеры считают, что бой вряд ли дойдет до поздних раундов, на ТМ 3.5 раунда, можно поставить за 1.72, в то время как на верх принимают ставки за 2.10. На полный бой принимают ставки за 2.50, а на то, что все завершится досрочно, можно поставить за 1.50.

Стерлинг постарается надавить на россиянина, измотать его постоянным прессингом. В то же время американец может нарваться на удар, а пока Алджамейн не мог похвастаться стальной челюстью. С другой стороны, если бой перетечёт в поздние раунды, то преимущество в физической готовности явно будет на стороне нашего бойца. Поставить на победу Петра Яна по очкам можно с коэффициентом 3.74.

Неудивительно, что самый низкий коэффициент на победу Стерлинга в 1-м раунде, 8.00. На второй раунд можно поставить за 10.00, а на успех американца в самом конце боя коэффициент уже 19.00.

В то же время аналитики считают, что и россиянин, если и решит вопрос досрочно, то в первой половине боя. На победу Яна в 1-м раунде коэффициент 9.00. А на 4-й или 5-й раунд можно сделать ставку за 19.00. Так что, если бой преодолеет рубеж 3-го и 4-го раундов, скорее всего, он будет полным.

А на кого в бое Ян – Стерлинг поставите вы? Как вы считаете, завершится ли бой досрочно или нас ждут все 5 раундов? Пишите свои прогнозы в комментариях.