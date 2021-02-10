«Барнсли» — «Челси». Прогноз: Тухель продолжит покорять английский футбол. Теперь в Кубке

11 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Барнсли» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех клуба из Барнсли оценён экспертами в 10.50. А ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Барнсли» — «Челси» 11 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч 1/8 финала Кубка Англии «Барнсли» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.82. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Англии «Барнсли» — «Челси» (11.02.2021)

Первый месяц 2021 года благополучно завершился, да и февраль потихоньку подбирается к экватору. В Англии по-прежнему плотнейший график: Премьер-лига добралась до 23-го тура, а Кубок страны – до 1/8 финала. В одном из матчей пятого раунда турнира «Барнсли» 11 февраля на стадионе «Оаквелл» примет «Челси».

Россия — Финляндия. Прогноз: Подколзин и Аскаров помогут Ларионову забыть провал МЧМ-2021 Составы экспериментальные, турнирная интрига минимальна. Самое время забыть о таблице и показать классный хоккей.

«Барнсли» – скромный представитель Чемпионшипа, второго по значимости английского дивизиона. После 28-го тура он занимает 13-е место, набрав 36 очков. Есть игра в запасе, но дистанция до топ-6 составляет целых девять пунктов. В теории шансы на повышение ещё есть, хотя рассчитывать на благоприятный исход с такой формой будет трудно.



«Шахтёры» не могут выиграть в первенстве уже пять туров подряд. На этом отрезке удалось забить всего лишь два мяча и набрать два из 15 возможных баллов. Пропускают не так часто, но рассчитывать на чудо в предстоящем поединке с грандом АПЛ всё равно будет трудно.



Любопытно, что с «Челси» команда из Барнсли уже встречалась в нынешнем сезоне. Было это в третьем раунде Кубка английской лиги ещё в конце сентября. Тогда лондонским клубом руководил Фрэнк Лэмпард, который выставил весьма экспериментальный состав, но всё равно одержал крупную победу со счётом 6:0.

«Йокерит» — «Куньлунь». Прогноз: финны не станут жалеть команду Алексея Ковалёва в КХЛ За девять последних игр в КХЛ «Куньлунь» забросил 18 шайб, а пропустил – 33.

Теперь в роли главного тренера у синих Томас Тухель. Под руководством немца было проведено всего четыре матча, но он уже успел расположить к себе болельщиков. Наладил игру в обороне, сменил схему, вернул команду в пятёрку лучших АПЛ и по пути обыграл в лондонском дерби «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).



Сейчас «аристократы» находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав за 23 тура 39 очков. Конкурентов тут хватает. Тот же «Тоттенхэм», идущий восьмым, отстаёт лишь на три пункта. Зато дистанция до зоны Лиги чемпионов всего-навсего один балл. Вся борьба впереди.



В прошлом матче «Челси» гостил у аутсайдера Премьер-лиги «Шеффилда» и одержал непростую победу со счётом 2:1. Играть против мотивированных «клинков» было крайне непросто, за все 90 минут гости нанесли лишь девять ударов, хотя мячом владели 69% игрового времени. Заметно не хватало травмированного Тьяго Силвы.

Петр Ян – Алджамейн Стерлинг. Прогноз букмекеров: легко не будет, но россиянин победит Соперник уже наговорил столько, что Петру остается ответить в октагоне.

Разумеется, Томас Тухель может провести значительную ротацию состава в кубковом поединке против «Барнсли». Однако даже при таких раскладах лондонский клуб по-прежнему будет справедливо считаться фаворитом. Во-первых, разница в классе исполнителей серьёзная, даже второй состав выглядит гораздо крепче.



Во-вторых, игра в три защитника даёт о себе знать: в четырёх предыдущих поединках синие пропустили лишь один гол, да и тот от собственного защитника Антонио Рюдигера. Плохую форму представителя Чемпионшипа тоже не стоит оставлять без внимания. А потому П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.89 выглядит вполне нормально.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Барнсли» — «Челси» 11 февраля 2021 года

«Челси» – явный фаворит. Даже если Томас Тухель выставит второй состав. Форма «Барнсли» в Чемпионшипе оставляет желать лучшего: побед давно не было, а с забитыми мячами дефицит. Лондонцы же в под руководством немецкого специалиста от соперников пока не пропускали. На наш взгляд, гости спокойно выйдут в четвертьфинал.



Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.89.