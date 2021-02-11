«РБ Лейпциг» — «Аугсбург». Прогноз: Нагельсман и Гулачи покажут класс перед «Ливерпулем»

За десять домашних игр в Бундеслиге «быки» пропустили всего шесть мячей. Гостям будет сложно.

12 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Аугсбург». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лейпцига» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Аугсбурга» оценён экспертами в 12.50. А ставки на ничью принимаются за 6.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Аугсбург» 12 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Аугсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Аугсбург» (12.02.2021)

Второй месяц 2021 года подбирается к экватору, в топовых европейских чемпионатах уже давно завершился первый круг. Совсем скоро вернутся Лига чемпионов и Лига Европы, от плей-офф некоторых участников отделяют считанные дни. Времени на подготовку практически не осталось.

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В чемпионате Германии такими темпами добрались до 21-го тура, программа которого откроется одним-единственным поединком. 12 февраля на стадионе «Ред Булл-Арена» местный «РБ Лейпциг» примет «Аугсбург». Начало встречи – в 22:30 мск.



По итогам группового этапа Лиги чемпионов команда Юлиана Нагельсмана заняла второе место и пробилась в 1/8 финала. Уже на следующей неделе её ждёт непростая домашняя игра с действующим чемпионом Англии «Ливерпулем». На отдых будет лишь три дня. Естественно, битва в ЛЧ гораздо важнее рядовой игры национального первенства. И это нужно учитывать.



В чемпионате Германии «быки» идут довольно бодро. За 20 туров набрали 41 балл, что соответствует второй позиции. Правда, из-за последних осечек лидирующая «Бавария» оторвалась на семь пунктов, а ближайший преследователь «Вольфсбург» теперь отстаёт всего на три балла.

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Форма «Лейпцига» действительно несколько просела, в шести последних турах добыто всего три победы. Также случились одна ничья с «Вольфсбургом» (2:2) и два поражения. Первое — от дортмундской «Боруссии» (1:3), а также от одного из аутсайдеров первенства «Майнца» (2:3). Восемью пропущенными мячами вряд ли можно гордиться.



Однако РБЛ в текущем сезоне отменно играет в обороне, особенно на своём поле. За десять домашних матчей в Бундеслиге добыто восемь побед, причём пропустили только шесть мячей. Даже «Бавария» на «Альянц-Арене» пропустила в два раза больше, хотя провела на одну игру меньше.



«Аугсбург» идёт далеко от зоны вылета. После 20-го тура в активе 22 балла и 13-я строчка, отрыв от идущего на 17-м месте «Майнца» составляет девять пунктов. Только на последние выступления команды в чемпионате Германии без слёз не взглянешь: пять поражений в шести предыдущих играх. Очень грустно.

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Любопытно, что с результативностью у «фуггеров» тоже серьёзные проблемы. За это время было забито всего лишь четыре мяча, да и в целом они не блещут. С трудом получается забивать по голу в среднем за игру. С такими цифрами делать в Лейпциге нечего.



На наш взгляд, стоит подумать над П1 всухую за коэффициент 1.97. Спокойная домашняя победа должна придать уверенности перед встречей с «Ливерпулем», к тому же статистика личных встреч не против. В пяти из восьми последних игр против «Аугсбурга» «быки» сохраняли ворота нетронутыми.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Аугсбург» 12 февраля 2021 года

У «Лейпцига» на носу домашняя игра в плей-офф Лиги чемпионов против «Ливерпуля», уверенная победа на своём поле над «Аугсбургом» будет важна с точки зрения психологии. Благо что к этому есть все предпосылки. «Быки» лучше всех играют дома и обладают лучшей обороной в чемпионате Германии, а «фуггеры» переживают спад и проблемы с результативностью.



Ставка: «РБ Лейпциг» победит всухую за 1.97.