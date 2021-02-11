«Сельта» — «Эльче». Прогноз: Яго Аспас и Нолито не справятся с Эмилиано Ригони

12 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Эльче». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу команды из Виго в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех гостей оценён экспертами в 7.20. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Эльче» 12 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Сельта» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94.

Анализ и прогноз матча 23-го тура Примеры «Сельта» — «Эльче» (12.02.2021)

В 23-м туре чемпионата Испании «Сельту» ждёт матч с одним из аутсайдеров — «Эличе». Невзирая на 19-ю позицию подопечных Хорхе Альмирона в турнирной таблице Примеры, матч не станет лёгким для хозяев. Ведь «Сельты» тоже проблем немало.

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В семи последних матчах «кельты» лишь трижды смогли взять очки. И во всех случаях это была лишь ничья. Да, в прошлом туре были 2:2 с мадридским «Атлетико» на «Ванда Метрополитано», однако в том матче столичная команда играла без ряда ключевых игроков, выбывших из-за коронавируса.

Мощный отрезок в декабре успел забываться, с момента предыдущей победы прошло полтора месяца. Впрочем, середина таблицы никуда не делась: 26 очков, 10-е место в чемпионате Испании. До зоны еврокубков девять баллов, до зоны вылета — шесть.

В матче первого круга Примеры «Эльче» и «Сельта» сыграли вничью (1:1), при этом команда из Виго даже не владела существенным игровым преимуществом. Учитывая отсутствие зрителей на стадионе, появляются сомнения в том, что статус домашнего матча сыграет большую роль в итоговом результате.

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У «Эльче» ситуация ещё хуже — 15 матчей без побед в чемпионате Испании. На указанном отрезке состоялись аж девять ничьих и шесть поражений. Новичок элитного дивизиона набрал всего 18 очков после 20 туров, но шансов на сохранение прописки в элите испанского футбола не потерял.

Больше того — ситуация остаётся более чем рабочей. До спасительного 17-го места не хватает всего двух баллов, при этом в наличии две игры в запасе. Неплохие расклады и реализовывать возможности нужно начинать уже в матче с «Сельтой». Всё же клуб из Виго сейчас явно испытывает проблемы.

И «Эльче», и «Сельта» любят играть вничью — на двоих таких результатов у них 17 в 42-х проведённых встречах. Уровни команд тоже относительно равны, а учитывая ситуацию, в которой находятся подопечные Альмирона, можно предположить, что они сделают максимум для того, чтобы взять очки в предстоящей игре.

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В то же время «Сельта», несколько оторвавшаяся от зоны вылета, достаточно комфортно себя чувствует в турнирной таблице. Команда явно не претендует на зону еврокубков, далека от вылета — торопиться некуда. Не исключено, что их в принципе может устроить ничья с «Эльче», ведь одно очко — это тоже результат.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Эльче» 12 февраля 2021 года

«Эльче» некуда отступать, а значит в матче с «Сельтой» гости будут идти вперёд. Если хозяева и смогут победить, то сделают это более чем скромно, всё же с результатами у «кельтов» в последние недели серьёзные проблемы. В то же время вероятна и ничья — такой результат вполне может устроить обе команды.



Ставка: победа «Эльче» с форой (+1) за 1.97.