Андрей Рублёв — Фелисьяно Лопес. Прогноз: россиянин не станет унижать старого друга

13 февраля Андрей Рублёв и Фелисьяно Лопес сыграют в матче третьего круга Australian Open. Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Рублёв. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.04, успех испанца оценён коэффициентом 14.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Рублёв — Лопес 13 февраля 2021 года

Аналитики считают, что матч Андрея Рублёва и Фелисьяно Лопеса получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 1.70, тотал меньше 29.5 гейма оценён коэффициентом 2.08. Тотал больше 3.5 сета идёт за 2.85.

Анализ матча третьего круга Australian Open Андрей Рублёв — Фелисьяно Лопес (13.02.2021)

Андрей Рублёв бодро шагает по турнирной сетке Открытого чемпионата Австралии. Не отдав соперникам в двух матчах ни одной партии, он получил первое серьёзное испытание в лице опытнейшего испанца Фелисьяно Лопеса, который многое повидал по ходу карьеры.

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Да, ветерану уже 39 лет, но он по-прежнему показывает высокий уровень игры. Во втором раунде испанец, будучи андердогом, обыграл крепкого итальянца Лоренцо Сонего. Причём не просто обыграл, а отыгрался со счёта 0-2 по партиям, став самым возрастным игроком в истории тенниса, которому удавался такой подвиг.

«Надеюсь, Фелисьяно подустал", — сказал Рублёв, рассуждая о предстоящем матче с Лопесом. Но играет ли усталость большую роль в игре испанца? Находиться даже в столь солидном возрасте в топ-100 рейтинга ему помогает своеобразный стиль игры — мощная подача и быстрый выход к сетке.

Максимально сокращая розыгрыши, Лопес существенно экономит силы. Даже его пятисетовый матч продлился чуть более трёх часов, по меркам ТБШ это скромный показатель. Для сравнения, на три сета с Тьягу Монейро Рублёв потратил всего на час меньше.

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Невзирая на впечатляющую серию из семи победных матчей, не нужно забывать, с какими теннисистами у Рублёва возникает больше всего проблем. Нередко тяжёлыми для Андрея выдаются игры именно с представителями силового тенниса. Сразу же вспоминается матч Рублёва с Сэмом Куэрри на «Ролан Гаррос» — 2020, в котором он уступал 0-2, 3:5, однако всё же вырвал победу.

Букмекеры предлагают сделать ставку на индивидуальный тотал Лопеса больше 11.5 геймов за коэффициент 1.90. В таком случае испанцу, даже в случае 0-3 по партиям, нужно набирать по четыре гейма за сет. Кажется, что даже в случае уверенной победы Рублёва, в одном из сетов может проскочить тай-брейк — это сильно облегчит проход ставки.

Не стоит забывать, что австралийский мэйджор является самым неудачным для Рублёва — при четвертьфиналах на «Ролан-Гаррос» и US Open, в Мельбурне ему лишь однажды удалось дойти до четвёртого круга. Конечно же, в своей нынешней форме он вряд ли проиграет Лопесу, однако проблемы испанец вполне может доставить.

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Несмотря на то, что в официальных матчах теннисисты ещё не встречались, о игре друг друга они знают прекрасно. Ни Андрей, ни Фелисьяно не скрывают своей дружбы — они часто ужинают вместе и, конечно же, тренируются.

Во-первых, достаточно тяжело крупно обыгрывать друга с психологической точки зрения. Во-вторых, регулярно тренируясь вместе, игроки знают, к чему готовиться, что, опять таки, практически исключает вариант с разгромом от Рублёва.

Ставки на матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии Рублёв — Лопес 13 февраля 2021 года

Думается, что ни один из теннисистов не будет пытаться выпрыгнуть из штанов ради уверенной победы. Спокойный матч придёт к спокойной игре и относительно близкому счёту. Лопесу за счёт подачи и опыта по силам добраться до тай-брейка и даже зацепить один из сетов.

Прогноз: индивидуальный тотал Лопеса больше 11.5 гейма за 1.90.