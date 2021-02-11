Медведев — Краинович. Прогноз: опека Джоковича не поможет. Россиянин идёт за трофеем

13 февраля Даниил Медведев и Филип Краинович сыграют в матче третьего круга Australian Open. Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.08, успех серба оценён коэффициентом 9.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Медведев — Краинович 13 февраля 2021 года

Аналитики не уверены, что матч Даниил Медведева и Филипа Краиновича получится упорным: ставки на тотал больше 31.0 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 31.0 гейма оценён коэффициентом 1.85. Тотал больше 3.5 сета идёт за 2.50.

Анализ матча третьего круга Australian Open Даниил Медведев — Филип Краинович (13.02.2021)

С каждым следующим матчем на Australian Open коэффициент на итоговую победу Даниила Медведева на турнире падает, а в успех уроженца Москвы всё больше верят не только специалисты, но и рядовые болельщики. В третьем круге россиянина ожидает первое серьёзное испытание — 33-я ракетка мира из Сербии Филип Краинович.

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Даниил во втором круге легко обыграл испанца Роберто Карбальеса-Баэно (3-0), причём сделал это в свой 25-й день рождения. На счету Краиновича успех в матче с другим представителем Испании Пабло Андухаром (3-1). Отдать сет 35-летнему профильному грунтовику накануне встречи с одним из лучших игроков мира — не самый радужный звоночек для Филипа.

Кажется, Медведев окончательно научился играть как представитель элиты — не тратит много сил, выигрывает практически всё, что можно выиграть, не отпускает розыгрыши из-за глупых ошибок. Даже невзирая на то, что всю предсезонную подготовку Краинович провёл вместе с Новаком Джоковичем, ему предстоит тяжелейший матч.

Удивительно, но Даниил и Филип играли друг с другом лишь однажды, при этом победу одержал именно серб. В 2019 году он достаточно легко одолел россиянина на турнире в Индиан-Уэллсе — 6:3, 6:2. Нужно понимать, что тогда Медведев лишь начинал своё восхождение в топ — его лучшая игра пришлась на лето и осень, а на момент матча с Краиновичем он не входил даже в топ-15 рейтинга АТР.

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Да, тренировки с первой ракеткой мира однозначно помогают Филипу прогрессировать, но ведь Джокович “курирует” соотечественника уже давно, однако существенного прогресса в результатах так и нет — уже три года он ходит вокруг 30-й строчки рейтинга, ни разу не пробившись даже в топ-20. Таких соперников Медведев щёлкает как орешки. Конечно, если речь не идёт о грунте.

Всю хардовую концовку прошлого сезона сербский теннисист откровенно провалил — пять поражений подряд (в том числе от 39-летнего Фелисьяно Лопеса и крайне нестабильного Стива Джонсона). С сеткой на старте турнира ему повезло — могли достаться куда более крепкие оппоненты, чем Робин Хасе и Пабло Андухар.

У Медведева же крутая серия из 16 побед, которую фаворит постарается растянуть как можно сильнее. Успешный отрезок включает в себя триумфы на парижском «Мастерсе», Итоговом турнире ATP и командном ATP Cup. Очевидно, что теннисисты находятся на разных уровнях игры.

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В случае победы над Краиновичем Медведева ждёт ещё более простой соперник в четвёртом раунде — Маккензи Макдональд сенсационно обыграл хорвата Борну Чорича и фактически открыл пусть в четвертьфинал для победителя встречи Медведев — Краинович. Ждём успеха Даниила в трёх сетах.

Ставки на матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии Медведев — Краинович 13 февраля 2021 года

Возникают большие сомнения, что Краинович сумеет навязать серьёзную борьбу Медведеву. По сути Филип является игроком уровня Вашека Поспишила, которого россиянин вообще не заметил в матче первого раунда. Победа Медведева должна быть лёгкой. Возьмём П1 в трёх сетах.

Прогноз: победа Медведева 3-0 за 1.53.