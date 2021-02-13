Биатлон. ЧМ-2021, гонка преследования. Прогноз: Латыпов не удержится, Логинов не взлетит

Три гонки в Поклюке — три разочарования. Порадовал только Эдуард Латыпов, но ему будет очень сложно.

На чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке 14 февраля состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало — в 15:15 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал “Матч ТВ”. Букмекеры уже дали прогноз: явным фаворитом считается норвежец Йоханнес Бё (2.45).

Коэффициенты букмекеров на мужской пасьют ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке (14.02.2021)

Следом идут французы Эмильен Жаклен (5.00) и Кентен Фийон-Майе (8.00). На 9.00 можно поставить на норвежца Стурлу Холм Легрейда. Ниже оценены шансы шведа Мартина Понсилуомы (10.0), а также француза Симона Дестьё и Йоханнеса Дале из Норвегии (по 12.0).

Прогноз и анализ мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону 14 февраля 2021 года

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке набирает обороты. Смешанная эстафеты и спринтерские гонки остались позади. Сборной России пока похвастать совсем нечем. Провальное девятое место в эстафете сменилось слабым стартом мужчин, а про женщин даже говорить не хочется.

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Однозначно порадовал лишь Эдуард Латыпов, который долго держался среди лидеров и в итоге замкнул десятку. А вот остальные разочаровали. Матвей Елисеев очень слабо отработал на лыжне, даже при чистой стрельбе оказавшись только 19-м с минутным отставанием.



Александра Логинова подвела точность — два промаха, 26-е место, 75 секунд до Понсилуомы. Антон Бабиков оказался 53-м — в пасьют отобрался, но ходом проиграл совсем много и даже на топ-15 не претендует. Карим Халили допустил два промаха на лёжке и остался за пределами топ-60, он в гонке преследования не выступит.



Котировки букмекеров вполне понятны. Фаворитом снова считается Йоханнес Бё, который накануне даже при двух промахах оказался на пятой позиции. На лыжне лидеру общего зачёта Кубка мира не было равных, причём с внушительным запасом. Ближайший преследователь отстал аж на 21,6 секунды.

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То есть с физической подготовкой у Йоханнеса полный порядок. И вроде бы контактные гонки он любит, да только в преследовании в нынешнем сезоне не побеждал. Два третьих места, одно четвёртое. В оставшейся гонке вообще оказался восьмым, дело было в Оберхофе.



В зачёте гонок преследования лидирует Стурла Холм Легрейд. Во всех четырёх случаях норвежец попадал в топ-6, дважды вообще становился обладателем золотой медали. Накануне Легрейд при чистой стрельбе оказался лишь седьмым. Непривычно много проиграл на лыжне, показав всего 14-й ход. И особенно много уступил на заключительном круге.



У россиян с пасьютами в нынешнем сезоне категорически не ладится. За четыре гонки совместными усилиями лишь однажды забрались в топ-15. Причём сделал это Евгений Гараничев на этапе в Хохфильцене, 14-я строчка. А в Поклюке гонку преследования 33-летний биатлонист, разумеется, не побежит.

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Латыпов уйдёт позади плотной группы, в которой сплошь и рядом претенденты как минимум на подиум. Выдержать их темп будет тяжеловато, а ведь со стрельбой у Эдуарда всё не так гладко. На наш взгляд, вновь финишировать в топ-10 вряд ли удастся. Букмекеры, впрочем, полностью с этим согласны. Коэффициенты скромные, придётся искать что-то ещё.



Логинову придётся рисковать. Отставание большое, логично постараться отработать на максимуме стартовые круги, а дальше смотреть по ситуации. Пойдёт стрельба — цепляться до последнего. Если нет — поберечь силы на оставшиеся гонки.

Пожалуй, на таком фоне имеет смысл присмотреться к ставке “Логинов совершит больше промахов, чем Тарьей Бё” за 2.20. Форсированный старт повышает вероятность неточной стрельбы.

Прогноз и ставка на гонку преследования у мужчин на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке 14 февраля 2021 года

Александр Логинов слабо провёл спринт и будет стартовать в конце третьего десятка с отставанием в 75 секунд. Скорее всего, россиянин будет форсировать стартовые круги в надежде приблизиться к группе лидеров. Получится — попробует зацепиться за медаль, нет — побережёт силы для оставшихся гонок. Но вероятность промахов в таком положении повышается, так что как минимум без пары-тройки штрафных кругов тут не обойдётся.



Ставка: Александр Логинов допустит больше промахов, чем Тарьей Бё за 2.20.