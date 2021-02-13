Россия — Чехия. Прогноз на матч: Игорь Ларионов продолжит разрывать Евротур

У сборной России восемь побед в восьми матчах Евротура. С ума сойти.

14 февраля состоится матч третьего этапа Евротура Россия — Чехия. Встреча начнётся в 14:00 мск, букмекеры уже дали прогноз. В ставках на матч Россия — Чехия подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 2.17. Победу чехов эксперты оценивают в 3.00. Ничья в основное время идёт за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Россия — Чехия 14 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Евротура Россия — Чехия 14 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.61, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.28. Гол на первой минуте идёт за 12.50, гол в пустые ворота — за 4.00.

Прогноз и анализ матча Шведских игр Россия — Чехия (14.02.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ выбрался на финишную прямую, чуть больше двух недель осталось до старта Кубка Гагарина. НХЛ тоже набирает обороты, позади почти месяц. Самое время для третьего этапа Еврохоккейтура, который проходит в Швеции. А именно — в Мальмё в формате “пузыря”.

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Вышли на финишную прямую: два игровых дня позади, остался заключительный. Он откроется битвой сборных России и Чехии. Эти команды, между прочим, возглавляют сводную таблицу Евротура (если она, конечно, хоть кого-то интересует). Россияне набрали 21 очко, у чехов 11, финны и шведы разжились восемью баллами.

Подопечные Игоря Ларионова продолжили удивительную серию. Восемь матчей на Евротуре — восемь побед. Хоть с Ларионовым, хоть с Валерием Брагиным. Хоть в Финляндии, хоть дома, хоть в Швеции. Хоть молодёжной сборной, хоть близким к оптимальному составом. Всё равно выигрывают.

Справедливости ради, накануне прошли по очень тонкому льду. Слишком долго запрягали: “тре крунур” смотрелись гораздо активнее и целостнее в стартовом периоде, к первому перерыву на разницу бросков было больно смотреть (1:10). Дальше пошло веселее, шайба держалась лучше.

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В основное время соперники сообразили по одной шайбе, в овертайме скандинавы явно подобрались к победе ближе. Однако большинство не реализовали, а в серии буллитов оказались хуже (1:2 Б). Это уже почти традиция — на Евротуре шведы постоянно проигрывают нам буллиты.

Игра выдалась рваной, что абсолютно понятно с учётом экспериментального состава и довольно крепкого оппонента. Единственный гол получился рабочим: выиграли вбрасывание, подобрали отскок, прострелили, добили. Очень много выручал Александр Самонов, который вышел на вторую игру кряду.

Ставить голкипера СКА в третий раз подряд, пожалуй, не следует. Для победы на третьем этапе Евротура сборной России достаточно набрать одно очко. Говоря проще — не проиграть в основное время. Задача более чем посильная, поскольку состав у сборной Чехии откровенно скромненький.

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Собственно, в Швеции подопечным Филипа Пешана похвастать нечем. Дважды разошлись миром в основное время (оба раза по 2:2), за пределами которого проигрывали. “Тре крунур” — в овертайме, а финнам — по буллитам. Накануне получилось особенно обидно. Вели с разницей в две шайбы к 47-й минуте, не удержали преимущество.

Непосредственно по уровню исполнителей россияне сильнее. Ключевой вопрос — остались ли силы и эмоции. Накануне пришлось отдать много энергии и нервов — 65 минут, много меньшинства. Нагрузка солидная. Команда у чехов довольно обученная. Индивидуального таланта немного, зато с организацией порядок.

Чехи тоже отбегали 65 минут, но свой матч завершили на четыре часа раньше. Вроде бы мелочь, но при столь плотном графике она может сыграть определённую роль. Словом, лезть в исход довольно опасно. Неплохо выглядит разве что П1 с нулевой форой за неплохой коэффициент 1.71.

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Мы же предпочтём заиграть низ. Логика простая: на фоне минимального отдыха темп вряд ли будет высоким. Соперникам придётся брать паузы, да и широкие площадки не способствуют огромному количеству моментов. Если вратари не начудят, града голов тут быть не должно. А ведь на тотал меньше 5.5 шайбы дают 1.67.

Обе очные встречи в нынешнем розыгрыше Евротура получились не шибко результативными — 3:0 в Финляндии, 4:1 в России. Можно даже рассмотреть ТМ 5 гола за 1.92. Комбинированная ставка — 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.42.

Прогноз и ставки на матч Евротура Шведские игры Россия — Чехия 14 февраля 2021 года

Состав у сборной России покрепче, зато чехи имели лишние четыре часа на восстановление. Обе команды накануне доигрались до серии буллитов и отдали много сил, а выходить на лёд придётся два дня подряд. Скорее всего, темп окажется невысоким, да и на широких площадках бросков по умолчанию меньше. Высокой результативности не ждём.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.67.