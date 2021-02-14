А ещё — огромный выбор в европейском футболе и Малкин против Овечкина в НХЛ.

ЧМ-2021 по биатлону, Россия — Чехия и другие матчи 14 февраля: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: январь уже позади, наступил февраль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 14 февраля.

На что ставить в футболе 14 февраля

В европейском футболе весело. Четыре матча состоятся в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Основное внимание приковано к «Манчестер Юнайтед», который навестит «Вест Бромвич» (17:00 мск). «Арсенал» в родных стенах сыграет с «Лидс Юнайтед» (19:30), в первом круге соперники обошлись без голов.

«Арсенал» — «Лидс». Прогноз: Артета, Ляказетт и Обамеянг вернутся в топ-10 АПЛ У «Арсенала» снова чёрная полоса — три матча без побед и 11-я строчка в турнирной таблице АПЛ.

В испанской Примере тоже пройдут четыре игры, здесь дело дошло до 23-го тура. Мадридский «Реал» примет «Валенсию», начало — в 18:15 мск. Кадровых потерь по-прежнему много, а Лига чемпионов совсем близко. Ещё одна любопытная вывеска закроет день — «Вильярреал» против «Бетиса» (23:00).



В чемпионате Германии всё самое интересное уже состоялось, а «Бавария» из-за участия в клубном чемпионате мира сыграет в понедельник. Остались две встречи 21-го тура. «Айнтрахт» против «Кёльна» (17:30) и битва претендентов на зону Лиги чемпионов — «Вольфсбург» против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (20:00).



В итальянской Серии А аж пять поединков 22-го тура. Отечественных любителей футбола в первую очередь интересуют противостояния «Сампдория» — «Фиорентина» и «Кальяри» — «Аталанта», которые стартуют в 17:00 мск. Алексей Миранчук и Александр Кокорин вошли в заявки своих клубов.

«Металлург» Мг — «Йокерит». Прогноз: Мозякин и Воробьёв добудут 11-ю победу подряд в КХЛ В шести последних играх финны пропустили 19 шайб, а «Магнитка» забивает регулярно.

В чемпионате Франции пройдут аж семь матчей, тут завершается 25-й тур. Раньше всех сыграют «Монако» и «Лорьян» (15:00). Александр Головин вполне может снова выйти в стартовом составе. В 23:00 сразятся «Бордо» и «Марсель», тоже неплохо.



Кроме того, клубы РПЛ продолжают играть товарищеские встречи на сборах. «Динамо» сразится с «Сочи» (13:00) и клубом «Ордабасы» (17:00), «Локомотив» — с одноклубниками из Тбилиси (15:00) и «Ростовом» (17:30). «Уфа» обойдётся одной встречей, против БАТЭ (17:00).

Матчи по хоккею для ставок 14 февраля

Прежде всего — заключительный день третьего этапа Евротура. Сборная России сразится с Чехией, начало — в 14:00 мск. Четыре часа спустя на лёд в Мальмё выйдут команды Швеции и Финляндии.

«Вест Бромвич» — «МЮ». Прогноз: умирающие «дрозды» попадут под горячую руку Сульшера «Манчестер Юнайтед» потерпел два поражения в последних шести матчах с «ВБА».

Одна игра пройдёт в КХЛ. «Металлург» примет «Йокерит» в Магнитогорске, начало — в 17:00. «Лисы» продолжают победную серию, причём соперников перемалывают исключительно в основное время. Тем интереснее.



Ранний матч состоится в НХЛ, да какой! «Питтсбург Пингвинз» против «Вашингтон Кэпиталз», начало — в 23:00 мск. Евгений Малкин против Александра Овечкина — это всегда интересно.

На что ещё ставить 14 февраля

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке набирает обороты. В воскресенье состоятся гонки преследования. Женщины побегут 10 км, начало — в 17:30 мск. Мужчины преодолеют 12,5 км, на старт уйдут раньше — 15:15.

Биатлон. ЧМ-2021, гонка преследования. Прогноз: Латыпов не удержится, Логинов не взлетит Три гонки в Поклюке — три разочарования. Порадовал только Эдуард Латыпов, но ему будет очень сложно.

Кроме того, заканчивается первая неделя Australian Open. Примерно в 12:30 мск Новак Джокович сразится с Милошем Раоничем. Серб накануне одержал тяжелейшую победу на фоне проблем со здоровьем. А у женщин в 11:00 выяснять отношения начнут Ига Свёнтек и Симона Халеп.



Ну и баскетбол. Матч звёзд Единой лиги ВТБ — Звёзды России против Звёзд мира, начало в 18:00. А в НБА есть одна ранняя игра, сойдутся «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс» (21:00).