Андрей Рублёв — Каспер Рууд. Прогноз: российскому четвертьфиналу на Australian Open быть!

Рублёв добыл три победы в трёх сетах. Четвёртый успех выведет его на Даниила Медведева.

15 февраля Андрей Рублёв и Каспер Рууд сыграют в матче 4-го круга Australian Open. Начало — не ранее 6:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом россиянина. Ставки на победу Рублёва принимаются с коэффициентом 1.08, успех Рууда оценён коэффициентом 9.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Андрей Рублёв — Каспер Рууд 15 февраля 2021 года

Аналитики считают, что матч Андрей Рублёв — Каспер Рууд не получится упорным: ставки на тотал больше 31.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 31.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 1.66.

Анализ матча Australian Open Андрей Рублёв — Каспер Рууд (15.02.2021)

Многострадальный Australian Open стремительно набирает обороты. В женском одиночном разряде представительницы России надолго не задержались, но это было ожидаемо. Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова добрались до третьего круга, все остальные вылетели ещё раньше.

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Зато у мужчин поводов для радости (а местами — натуральной гордости) гораздо больше. Карен Хачанов завершил борьбу из-за старых проблем с тай-брейками, а вот ещё трое россиян продолжают борьбу. Про Аслана Карацева сказано предостаточно: однозначно главное открытие турнира. Четвертьфинал на первом же ТБШ в карьере — настоящая сказка.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв пока оправдывают ожидания. Первая ракетка страны поиграла на нервах болельщиков, но плюс в этом тоже есть — впервые в карьере удалось забрать пятисетовый поединок. У Рублёва в трёх стартовых раундах проблем не возникло. Три победы в трёх сетах.

Скромного немца Янника Ханфмана из конца первой сотни рейтинга разобрал за 103 минуты. Бразилец Тьяго Монтейро добрался до тай-брейка в третьей партии, но не более того. Дальше пришёл черёд опытного Фельсияно Лопеса. Испанец сражался в первом сете, потом темп соперника оказался ему не по зубам.

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Вполне логично — накануне Лопес отбегал пять сетов, потому с молодым и динамичным Рублёвым состязаться было туго. Андрею хватило полутора часов, сил осталось вагон. Оппонент по четвёртому кругу более чем проходимый — молодой Каспер Рууд, пытающийся закрепиться в топ-30 тура.

Сразу отметим, что с сеткой норвежцу откровенно повезло. Ни одного представителя топ-50 — Джордан Томпсон, Томми Пол, Раду Албот. Американец и румын забрали по одному сету. Разница в классе вопросов не вызывает, всё же Рууд тяготеет к грунту. А вот хардовое покрытие (на AO-2021 оно, между прочим, особенно быстрое) ему не столь удобно.

По очным встречам полное преимущество у Рублёва — три победы из трёх возможных. Все, если что, на глине. А ведь на харде разница должна быть ещё ощутимее. Каспер не то чтобы любит много атаковать, а тут его ожидает ураганный темп и мощнейшая подача россиянина. Если фаворит не будет много ошибаться, то наверняка управится в трёх сетах.

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Соответственно, мы бы выбирали между П1 в трёх партиях за 1.75 и П1 + тотал меньше 32.5 гейма за 1.95. В одном из сетов Рууд наверняка зацепится, но на дистанции тягаться с набравшим отличные кондиции Рублёвым ему не справиться. Россиянину нельзя затягивать и тратить лишние силы, ведь в следующем раунде его почти наверняка ждёт Даниил Медведев. Там энергия обязательно потребуется. Потому — уверенная победа Рублёва.

Ставки на матч Australian Open Андрей Рублёв — Каспер Рууд 15 февраля 2021 года

Рууд — молодой прогрессирующий теннисист, но всё же больше он любит грунтовое покрытие. В Австралии сильно повезло с жеребьёвкой — ни одного соперника из топ-50. Впрочем, две партии всё равно успел проиграть. А вот Рублёв движется очень уверенно — три победы в трёх сетах, лишние силы не тратил. По очным встречам 3-0 в пользу россиянина, всякий раз дело было на грунте. На харде преимущество Андрея, скорее всего, станет ещё заметнее.

Ставка: победа Рублёва и тотал меньше 32.5 гейма за 1.95.