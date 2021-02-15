Халеп — Уильямс. Прогноз: Серена будет в отчаянии. Рекорд Маргарет Корт ей не повторить

У Халеп всего три победы в 12 матчах с Сереной. Но самую важную игру выиграла именно Симона.

16 февраля Симона Халеп и Серена Уильямс сыграют в четвертьфинальном матче Australian Open. Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом представительницу США. Ставки на победу Уильямс принимаются с коэффициентом 1.73, успех румынки оценён коэффициентом 2.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Халеп — С. Уильямс 16 февраля 2021 года

Аналитики считают, что матч Симона Халеп — Серена Уильямс получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.89. Поставить на третий сет можно за 2.55.

Анализ матча третьего круга Australian Open Симона Халеп — Серена Уильямс (16.02.2021)

После тяжелейшей победы над Ариной Соболенко Серена Уильямс получила в соперницы Симону Халеп — вторую ракетку мира и одну из главных претенденток на главный трофей Australian Open. В погоне за величием Серена обязана обыгрывать любых соперниц. Она пытается догнать легендарную Маргарет Корт по количеству титулов на мэйджорах и завоевать 24-й «шлем».

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Вот только достаточно ли для этого одного желания? Матч с Ариной Соболенко показал, что с каждым годом в теннисе становится всё меньше девушек, которые проигрывают Серене ещё до старта игры. Бояться уже нечего, ведь стоит лишь заставить американку двигаться, как у неё появляются существенные проблемы.

Да, Соболенко немного не хватило класса и нервов в решающие моменты. Ключевые розыгрыши слишком часто завершались ошибками теннисистки из Беларуси. Однако трудно сомневаться в том, что Халеп — это всё же несколько другой уровень.

Симона не без приключений добралась до 1/4 финала в Австралии. Собственно, без проблем обошлась лишь в двух поединках из четырёх. Лизетт Кабрере отдала три гейма, а Веронике Кудерметовой — четыре. В остальных случаях пришлось играть решающие партии.

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Как бы то ни было, именно румынка сыграет Сереной, а не Томлянович или Свёнтек, которые доставили Симоне наибольшее количество проблем. В последних тридцати матчах у Халеп всего три поражения — при такой стабильности завоевание трофея Australian Open видится вполне решаемой задачей.

Уильямс и Халеп сражались друг с другом 12 раз, при этом у Симоны всего три победы. Не самый впечатляющий результат, однако годы идут и 39-летняя Серена становится всё менее грозным соперником. Лишним тому доказательством стал финал последнего Уимблдона, где румынка одержала лёгкую победу — 6:2, 6:2.

«Легенда. Лучшая. Попытаюсь показать свою лучшую игру, потому что только так можно победить Серену. Но, когда выхожу на корт, стараюсь фокусироваться на себе, а не на сопернике. Мы с Сереной играли очень много раз. Знаю, чего ожидать. Постараюсь просто показать свою игру и быть уверенной", — заявила Симона, говоря о предстоящем матче. И да, для победы над Сереной нужно играть именно в свою игру. В ту игру, в которую Халеп играет вот уже четыре матча.

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Кажется, что и в предстоящем матче у Серены не так много шансов обыграть расчетливую и академичную Симону. Уильямс любит атаковать ровно так же, как Халеп любит обороняться. В том случае, если румынка включит «режим стены», у Серены попросту может не хватить сил атаковать так остро и так много, как это требуется для того, чтобы пробить оборону второй ракетки мира.

Ставки на матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Халеп — С. Уильямс 16 февраля 2021 года

Уверенная игра Халеп в обороне заставит Серену ошибаться. Затяжные розыгрыши вытянут у американки последние силы и даже если дело дойдёт до решающей партии, преимущество в ней однозначно будет у представительницы Румынии. Поставим на её победу. Коэффициент хороший, выше двойки.

Прогноз: победа Симоны Халеп за 2.10.